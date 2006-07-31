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Kubilay Keskin

Tatil zamanı

31 Temmuz 2006

Rüksan-Mehmet Ürgüplü çifti, tatil için Göcek’i tercih edenlerden...

/images/100/0x0/55ea4fdcf018fbb8f8779e06Geçtiğimiz gün Meral-Vural Gökçaylı çiftini de teknelerinde ağırlayan çiftin keyfine diyecek yok. Mehmet Bey, sofrasından eksik etmediği taze balıklarla kendine her gün ziyafet çekerken, Rüksan Hanım teknenin üst tarafında bol bol güneşleniyor. Kimi zaman bikinisinin üstünü bile çıkarmakta sakınca görmüyor.

Göcek yine hareketli
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Belma Simavi, sahibi olduğu Göcek’deki Domuz Ada’sında her yaz olduğu gibi bu yaz da ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yatlarıyla Göcek koylarına demirleyen dostları, sık sık onu ziyaret ediyor. Adada önceki gün de Çiğdem Simavi, Gulu Lalvani ve Selma Türkeş vardı. Çiğdem Hanım’ın Halas adlı yatında kalan Selma Türkeş, oğlu Destan Bezmen ile adaya gitti. Öte yandan Halas yatında tatilin tadını çıkaran sadece Türkeş değil; avukat Timur Bey ve eşi de orada... Çift evlilik yıldönümlerini de yine bu teknede kutladı üstelik.

Şapkasız denize bile girmiyor/images/100/0x0/55ea4fdcf018fbb8f8779e0a

Tekneyle çıktığı dünya turunu geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Rahmi Koç, şimdilerde Göcek’e demirlediği Nazenin4 adlı teknesinde dinleniyor. Yakın dostları Vera-Bülent Bulgurlu çifti ve Azize Taylan’la birlikte tatil yapan Koç, neredeyse sudan hiç çıkmıyor. Koç, güneşten ise suda bile başından çıkarmadığı şapkasıyla korunuyor.

Hep birlikte uçtuk
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Red Bull Air Race World Series’in İstanbul ayağı, nefes kesen bir mücadelenin ardından tamamlandı. Dünyaca ünlü 11 pilotun katıldığı yarışma öncesinde paraşütçüler, Haliç semalarında bir gösteri yaptı. Üç paraşütçünün açtığı Türk bayrağı, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Bir süre gökyüzünde gösteri yapan paraşütçüler, ardından Haliç’e indi.

Türk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’ün de gösteri uçuşu yaptığı organizasyonda, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 11 pilot için start verildi. Pilotlar, 400 kilometre hızla Haliç üzerindeki engellerden hem yatay hem de "bıçak sırtı" adı verilen dikey biçimde geçişler yaptı. Haliç ve çevresinde toplanan vatandaşlar, gösterileri meraklı gözlerle izledi.

Pilotların 8 metre kanat uzunluğundaki akrobasi uçaklarını 11 metre genişliğindeki hava kapılarından geçirdiği yarışta, birinciliği Amerikalı Pilot Kirby Chambliss alırken, İngiliz Paul Bonhomme ikinci, Macar Pilot Peter Besenyei ise üçüncü oldu. Birinciye kupasını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin verirken, ikinci pilota Devlet Bakanı Ali Babacan, üçüncü pilota ise İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör kupalarını sundu. Organizasyonları izleyenler arasında Mehmet-Leyla Günyeli çifti ile çocukları da vardı. Mehmet Bey yarış boyunca makinesini elinden düşürmeyerek, son ona kadar fotoğraf çekmeyi sürdürdü.


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