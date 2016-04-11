Tartışmalara açık günler

Haftanın ilk günleri, tartışmalara açık ve hafif gergin olabilir.

Geçen hafta yazdığımız başlıkları ihtiva eder şekilde başlayabilir.

Ani hareketlerden, hızlı kararlardan kaçınmakta fayda olacak. Ancak, ardından motivasyonumuz yüksek ve birbirimizi ikna etmekte hiç zorlanmayacak bir ruh halinde ve yetenekte olacağız.



AŞK VE EĞLENCE



Venüs ve Mars arasındaki etkileşim, bu haftaya yayılan aşk kokularına, aşk itiraflarına, eğlenceli aktivitelere, romantik yemeklere ya da hayatımıza girebilecek alışılmadık tarzda kişilere dikkat çekiyor.

Yeni bir aşk, yeni çevreler veya mevcut ilişkilerde yeni bir deneyim mi? Neden olmasın? Hafta genelinde faydalı arkadaşlıklar kurabiliriz. Yaratacılığımız yüksek ve yepyeni şeyler ortaya koymaya olanak tanıyor.



ANLAŞMALAR, SUNUMLAR VE YAZIŞMALAR HAFTASI



Merkür’ün görünümleri ise, yüksek ikna gücü, önemli anlaşmalar, şanslı görüşmeler, önemli pozisyondaki kişilerle randevular, bitirilen raporlar, hazırlanan dosyalar, başlanılacak eğitimler, önemli sunumlar ve yapılacak anlaşmalar açısından şanslı bir haftada olduğumuza işaret ediyor.

Maddi başlıklı konularda önemli kararlarımız, adımlarımız veya yatırımlar da gündeme gelebilir.



OLUMLU HABERLER



Uzman veya tecrübeli kişilerden bilgi alabileceğimiz veya bilgilerine ihtiyaç duyabileceğimiz günlerdeyiz.

17 Nisan-30 Haziran aralığında, geri hareketteki gezegenler nedeniyle belli girişimleri başlatmak, önemli kararlar almak ve yeni başlangıçlar yapmak doğru olmayacaktır.

Dolayısıyla, girişimlerimizi veya anlaşmalarımızı 17 Nisan tarihine kadar yapmamızda fayda var. Zira, devamında daha çok düzeltilmesi gereken işlerle ve aksiliklerle uğraşılması gerekebilir.

Seyahatler, iletişim, satış, pazarlama, bilişim, elektrik elektronik başlıklı konular açısından da olumlu gelişmelere açık bir haftaya giriyoruz.



RÜYALAR VE HAYALLER



Neptün’ün konumu rüyalarımızda ve yaratıcılığımızda artışa sebep olabilir. Rüya analizlerine daha fazla önem verebiliriz veya hayal gücümüz geleceğimizi ilgilendiren yüksek yaratıcılıkta hayaller kurmamıza ve hayallerimizi gerçekleştirici adımlar atmamıza olanak tanıyabilir.

Sanatsal ve entellektüel konulara ilgimiz artabilir ya da bu anlarda daha fazla üretken olabiliriz. Birbirimizi iyileştirme özelliğimiz de artıyor.



AMA BİR NOT



Her ne kadar, ikili ilişkiler, anlaşmalar, girişimler, sunumlar iş hayatı için uygun günlerde olsak da, geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen Güneş-Uranüs kavuşumunun ani durumları akla getiren ve geçtiğimiz hafta uzun uzun yazdığımız etkileri bu hafta da devam ediyor.

Dolayısıyla geçen hafta Pazartesi yazıya döktüğümüz başlıklarda yine dikkatliyiz. Unutmayalım.

Bir de, 17 Nisan haftasında geri harekete geçecek olan Mars ve Plüton’un hırpalayıcı, güç savaşlarını, yeraltına ait başlıkları ve saldırganlığı ön plana çıkaran etkileri şimdiden kendini hissettirebilir.

Ancak, konuyu geniş halde takvim akışına göre haftaya ele alacağım.

Gördüğünüz gibi iki önemli gezegen daha geri harekete geçiyor. Dolayısıyla, önemli girişimlerimizi, başlangıçlarımızı veya riskli adımlarımızı 17 Nisan’a kadar atmış olmamızda ya da önemsediğimiz işleri bu tarihe kadar tamamlamamızda fayda var.

Zira, ardından enerji yavaşlıyor ve engeller artıyor olabilir. Temmuz ayına kadar işlerimizden istediğimiz sonuçları elde etmemiz zorlaşabilir.