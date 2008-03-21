Tarot´un Kökenleri

Bu resimler "Tarocchi" adı verilen bir İ talyan oyunu için klasik desteden oluşur; herbiri ondört karttan oluşan dört takım, artı, daha sonra ´triomffi´ Türkçe ´koz´ adı verilen farklı resimleri gösteren yirmi iki kart. Günümüzde, bu yirmiiki resmin çoğu (daha sonra onlara isimlerini vermek üzere), ´Papa´ veya ´Hükümdar´ gibi ortaçağdaki toplumsal tiplerin veya ´Şans Tekerleği´ gibi, bilinen ahlaki vaizlerin, sadece bir kataloğu olarak yorumlanabilir. Bazı kartlar, ´Ilımlılık´ veya ´cesaret´ gibi erdemleri temsil eder. Diğerleri, ´Kıyamet Günü´ için çalınan boru sesiyle ölülerin mezardan kalkmaları gibi dinsel mitolojik görüntüler sergiler.

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