Tarot falınıza bakın

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Gelecek

Tılsım Sekizlisi, yaşamınızda her zamankinden daha fazla emek harcamak, daha konsantre bir şekilde çalışmak durumunda olduğunuz bir dönemin işaretcisidir. İster maddi, ister manevi hedeflerinize, gayretle ve şevkinizi kaybetmeden, metodik bir şekilde çalışarak ulaşabileceğinize işaret eder. Bu çalışma, konsantrasyon gücünüzü yükseltirken, algılarınızı ve bilginizi de zenginleştirerek, konu üzerinde ustalaşmanızı da sağlayacaktır.

Şimdi

Yaşamınızın dinamik, yapıcı ve otoriter bir dönemi başlamakta. Hayatınızın tüm sorumluluklarını üstlenerek, kararlarınızı kendiniz vermek istediğiniz bir devredesiniz. Enerjinizi yaşamınızdaki kaotik unsurları yoketmeye, düzen ve disiplin yaratmaya harcayacaksınız. Duygusallığa pek yer vermediğiniz ve enerji harcamak istemediğiniz bu devrede, mantık daha fazla iş başında. Koruyucu, otoriter, kural koyan yapınız, insanlarla problem yaşamanıza neden olabilir. Herkesin bir şansa daha sahip olması gerektiğini unutmamalısınız.