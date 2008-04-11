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Astroloji
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Haber Giriş: 11.04.2008 - 11:41 | Son Güncelleme:

Tarot falınıza bakın

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Tarot falınıza bakın
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En önemli sorunlarınızın nasıl çözülebileceğini, hayatın size neler getireceğini öğrenin. Kartını seç tarot falına bak!

Tarot falınıza bakın
 
Gelecek
Tılsım Sekizlisi, yaşamınızda her zamankinden daha fazla emek harcamak, daha konsantre bir şekilde çalışmak durumunda olduğunuz bir dönemin işaretcisidir. İster maddi, ister manevi hedeflerinize, gayretle ve şevkinizi kaybetmeden, metodik bir şekilde çalışarak ulaşabileceğinize işaret eder. Bu çalışma, konsantrasyon gücünüzü yükseltirken, algılarınızı ve bilginizi de zenginleştirerek, konu üzerinde ustalaşmanızı da sağlayacaktır.

Tarot falınıza bakın

Şimdi
Yaşamınızın dinamik, yapıcı ve otoriter bir dönemi başlamakta. Hayatınızın tüm sorumluluklarını üstlenerek, kararlarınızı kendiniz vermek istediğiniz bir devredesiniz. Enerjinizi yaşamınızdaki kaotik unsurları yoketmeye, düzen ve disiplin yaratmaya harcayacaksınız. Duygusallığa pek yer vermediğiniz ve enerji harcamak istemediğiniz bu devrede, mantık daha fazla iş başında. Koruyucu, otoriter, kural koyan yapınız, insanlarla problem yaşamanıza neden olabilir. Herkesin bir şansa daha sahip olması gerektiğini unutmamalısınız.

Tarot falınıza bakın

 Gelecek
Sınırlarınızın ve hareket kabiliyetinizin daraldığı, seçme özgürlüğünüzün elinizden alındığı bir devrdesiniz. Karar verememek ve harekete geçememek, kendinizi güçsüz hissetmenize neden oluyor. Yaşamınızdaki engellerin ortadan kalkması için akıl gücünüzü kullanmalı ve rehberlik almaktan çekinmemelisiniz. Hayatınızın ve hareket kabiliyetinizin sizin dışınızdaki güçlere endeskli olması, çaresizliğinizin artmasına ve kendinizi kurban gibi hissetmenize neden olmakta. Sabır ve bir parça yavaşlık bu dönemin temel gereksinimlerinden.

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