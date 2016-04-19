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Burçlar
Haber Giriş: 19.04.2016 - 09:31 | Son Güncelleme:

Takıntılı düşünceler, kıskançlık

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Takıntılı düşünceler, kıskançlık
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Gün genelinde halledilmesi gereken şeyler var.

Akşam saatlerinden itibaren ise, gergin etkiler söz konusu olabilir. Kelimelerimizi dikkatli kullanmamız gerekiyor. Takıntılı veya zevke düşkün kişilerle karşılaşabileceğimiz, kıskançlık ya da gücünü kötüye kullanan kişiler nedeniyle zaman zaman stres yaşanabilecek birkaç günün içindeyiz. Ego ve güç savaşları birkaç gün için etkili. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

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