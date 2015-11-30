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    Tahminleri okurken...

    Niobe Aslı Temel
    30.11.2015 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Sevgili dostlar, ben yazılarımı yıllardır 3 – 4 gün önceden gazeteye yollamakla mükellefim ve okuduğunuz yazılar çoğunlukla 4, ama en geç 3 gün önce tarafımdan gazeteye yollanmış yazılar oluyor.

    Dolayısıyla, zaman zaman olan biteni bir iki gün sonra ya da bir iki gün önce okuduğunuzda, aslında tam anlamıyla dediğimiz çıkmış oluyor bir iki gün farkla(bugün olduğu gibi). Bunu özellikle, belirtmek istedim. Zira oldu ertesi güne yetiştirdim gibi duruyor bazı zamanlar. Oysa tam tersi, o haftayı yakalamış oluyoruz yorumlarımızla. Dolayısıyla, yazılarımı okurken bir iki gün önce ve bir iki gün sonra hafta boyunca yazdıklarımı da dikkate alarak okursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…

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