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Suwen Avrupa’ya açılıyor; ilk adım Romanya

#Suwen#İç Giyim#AVRUPA
Suwen Avrupa’ya açılıyor; ilk adım Romanya

Türkiye’nin 37 şehrinde 137 mağazaya ulaşan Suwen dünya markası vizyonu ile Avrupa pazarına adım atıyor. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründeki en büyük 5 marka içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası olan Suwen, Romanya’da ilk adımda 3 mağaza birden açıyor.

Avrupa pazarına ilk adım Romanya ile atılıyor 

Pandemi döneminde hız kesmeyen, 2016 - 2020 yılları arasında yılda ortalama %48’in üzerinde bir büyüme gösteren Suwen, yeni açtığı mağazalarla yurt içinde ve dışındaki ağını güçlendiriyor. Suwen Romanya’nın başkenti Bükreş’te 3 mağaza birden açıyor. Şirketin Romanya’daki mağaza zincirini büyütme ve diğer Avrupa ülkelerinde mağaza açma planları bulunuyor.

Yeni yılda Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapacaklarını belirten Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk, hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

“Romanya’da yatırım yapmak ve mağaza açmak için uzun süredir hazırlık çalışmaları yürütüyorduk. Bu çalışmalarımızı tamamladık ve artık yatırımı gerçekleştiriyoruz. Başkent Bükreş’te açacağımız 3 mağaza ile yeni yılda Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapıyoruz. Romanya pazarında 2 yıl içerisinde 15 noktaya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Romanya Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak gelişen, refah seviyesi yükselen bir ülke. Orta ve orta üst toplum kesimlerinin alım gücü artıyor. Bu ülkede ürünlerimiz için ciddi bir potansiyel görüyoruz. Bu kapsamda, markamızı Avrupa pazarına taşıma açısından önemli bir dönüm noktasını gerçekleştirdik.

Bugün Türkiye’de 137 mağazamız var. Gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya rahat bir biçimde ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bunun %20’ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını istiyoruz. Böylece gelirlerimizin en az %30’unun ihracat kaynaklı olmasını bekliyoruz. 

Markamızın kökleri yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan, uluslararası markalara yüksek kalitede iç giyim üretimi yapan ve yapmaya devam eden bir yerden geliyor. Bünyemizde bulunan geniş tasarım ve modelhane ekibi sayesinde Suwen’e özgün desenler, kaliteli malzemelerle buluşuyor ve teknik açıdan uluslararası markaların sunabildiği benzersiz ürünler hazırlıyoruz. Küresel ölçekte etkilerini yaşadığımız salgın hastalıkla tedarik zincirinin kırılmasının ülkemize ve markamıza yakın coğrafyamızda fırsatlar sunduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen iç giyim perakende markası olarak benzer bir performansı sınırlarımızın ötesinde de gerçekleştireceğiz.”

Suwen Avrupa’ya açılıyor; ilk adım Romanya

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası

Suwen, bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte’un Sektör Raporu’na göre Kadın İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap sektöründe yer alan en büyük 5 marka içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası.

Ürünlerini perakende mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanalları olmak zere 3 ayrı kanal üzerinden satışa sunan Suwen’in pandemi öncesinde gerçekleştirdiği teknoloji, lojistik ve insan kaynağı yatırımları ile e-ticaret kanalı 2020’de 7 kat büyüdü. 2021’in ilk 11 ayında da cirosu yaklaşık 2,5 katına yükseldi.

Bu kanalda e-ihracata da odaklanan Suwen gelecek 3 yıl içerisinde Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere gelişmiş pek çok ekonomiye dijital olarak da giriş yapmayı hedefliyor.

Yılda ortalama %50 ve üzerinde büyüme

2016 ile 2020 arasında KİEP sektörü %14,6 ile enflasyonun üzerinde büyürken Suwen’in de içerisinde yer aldığı modern organize perakende kanalı %26 büyüdü. Aynı dönemde Suwen’in yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %48,3 oldu.

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla %125 ve üzerinde büyüyerek rekor kıracaklarını, 2022 sonunda da en az %50 büyüme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

1,500’e yakın geniş ürün yelpazesi

Dünyanın önde gelen iç giyim markalarına üretim yapan bir ekip tarafından 2003 yılında İstanbul’da kurulan Suwen 2005 yılında çok bölümlü mağazalarda ilk satışına başladı. 2007 yılında kendi markasıyla ilk mağazasını açtıktan sonra hızlı bir büyüme süreci içine girdi. Suwen 2017 yılında Taxim Capital ile ortak olarak kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmaya başladı. 

Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen’in ana satış kanalı perakende mağazacılık.

Markanın kendi bünyesinde bulunan geniş tasarım ve modelhane ekibi sayesinde Suwen’e özgün desenler, kaliteli malzemelerle buluşuyor ve teknik açıdan uluslararası markaların sunabildiği benzersiz ürünler hazırlanıyor.

Suwen, iç giyimden ev giyime, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar 1.500’e yakın farklı ürün içeren geniş ürün yelpazesiyle farklı yaş ve tarzdaki kadınlara hitap ediyor. 

KİEP pazarı büyüyor

Deloitte sektör raporuna göre 2016 yılsonunda 3,8 milyar TL olan Türkiye KİEP Pazarı’nın, 2020 yılsonu itibarıyla 6,7 milyar TL’den 2024 yılsonunda %14,3 YBBO ile 11,3 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.  Pazar 2016’dan 2020’ye %14,6 büyümüş. 2016’dan 2020’ye açıklanan enflasyon oranı %11 civarında. Bu da pazarın enflasyonun üzerinde büyüdüğünü gösteriyor.

Pazarın bu gelişimine ek olarak, Suwen’in de içerisinde yer aldığı Modern Organize Kanalların payının 2016 yılında %35 ve 2020’de %55 gerçekleştiği, 2024’te ise %64’e yükselerek tüketimin modern kanala doğru geçişinin artacağı öngörülmektedir.

 
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#Suwen#İç Giyim#AVRUPA

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