SÃ¼perbaba, Noel Baba

Â Noel Baba EfsanesiÂ Â Â Â Â Â Â



Noel Baba, yaÅŸayan bir efsane olmasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra dÃ¼nyada en Ã§ok tanÄ±nan on isimden birisi. Onun hayal kiÅŸiliÄŸinin Ã§evresinde oluÅŸan Ã¶ykÃ¼ler, ister istemez bazÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± harekete geÃ§irdi ve hatta bilimsel analizler yapÄ±ldÄ±. BazÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Noel Baba'nÄ±n pedagojik aÃ§Ä±dan bir dert olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ndeler.

Klasik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde Noel Baba, yerÃ§ekimine meydan okur, gÃ¶ksel geyiklerin Ã§ektiÄŸi kÄ±zaÄŸÄ± ile sonik sesler Ã§Ä±kararak atmosferde koÅŸturur. Milyonlarca Ã§ocuk Noel sabahÄ±nda uyandÄ±klarÄ±nda onun getireceÄŸi hediyelerin umudunu paylaÅŸÄ±rlar. Ã‡aÄŸdaÅŸ Ã§izgide Noel Baba, Batman, SÃ¼permen veya Ã–rÃ¼mcek Adam gibi bir sÃ¼per-kahramandÄ±r. GÃ¶klerde uÃ§masÄ±, Kutupda yaÅŸamasÄ±, oyuncak fabrikasÄ± bir yana milyarlarca evi ziyaret etmesi, bacalardan iÃ§eri girip, Ã§oraplara hediyeler doldurmasÄ± veya Noel aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n altÄ±na paketler koymasÄ± sÃ¼per gÃ¼cÃ¼nÃ¼n tanÄ±mÄ± anlamÄ±na gelir. Spy Dergisi tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan bir araÅŸtÄ±rmada dÃ¼nyada 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda, iki milyar Ã§ocuÄŸun Noel Baba'ya inandÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir.Â Â Â Â

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Noel Baba, SÃ¼permen'den hÄ±zlÄ±dÄ±r. Noel Baba MÃ¼slÃ¼man, Hindu, Musevi ve Budist geleneklerinde yoktur yani bu dinlerin Ã§ocuklarÄ± ona inanmayarak bÃ¼yÃ¼rler. Buna karÅŸÄ±n ABD'de 378 milyonluk nÃ¼fusun % 15'i olan Ã§ocuk nÃ¼fusu, yaklaÅŸÄ±k 91.8 milyon evde yaÅŸamaktadÄ±r. Geleneksel olarak her bir evde bir tane iyi Ã§ocuk varsa (Ã‡Ã¼nkÃ¼ Noel Baba iyi Ã§ocuklara hediye getirir.), Noel Baba'nÄ±n 31 saatlik Noel sÃ¼resi iÃ§inde iÅŸinin ne kadar zor olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±r. Bu saat hesabÄ± doÄŸudan, batÄ±ya saat farklarÄ± Ã§Ä±karÄ±larak belirlenir. SonuÃ§ olarak Noel Baba, saniyede 822.6 evi ziyaret eder ve bunun iÃ§in ortalama 128 milyon kilometrelik bir yolculuk yapar ve saniyede 110.000 km'lik bir hÄ±zla ses hÄ±zÄ±nÄ± 3000 kez aÅŸar. Ä±nsanoÄŸlunun Ã¼rettiÄŸi en hÄ±zlÄ± araÃ§ olan Ulysses uydusunun hÄ±zÄ± saniyede 50 km'dir. Bu arada Noel Baba'nÄ±n kÄ±zaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± hediyeler, ortalama 320 tonun Ã¼zerindedir, bilimsel araÅŸtÄ±rma dedik ya; uzay bilimcilere gÃ¶re Noel Baba'nÄ±n kÄ±zaÄŸÄ±nÄ±n atmosferdeki hÄ±zÄ± sonucunda, 14.3 quintilyon jÃ¼l biriminde enerji yakmaktadÄ±r (Bir quintilyon 18 sÄ±fÄ±rla yazÄ±lÄ±r). BÃ¶yle bir enerji tÃ¼m dÃ¼nya atmosferini yakabilir veya alevlerle doldurur, ayrÄ±ca oluÅŸacak olan sonik patlama sonucunda herkes saÄŸÄ±r olacaktÄ±r. Bilim adamlarÄ± Noel eÄŸlencesine devam ederek, Noel Baba'nÄ±n kÄ±zaÄŸÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ã§ekim alanÄ±nÄ±n, dÃ¼nyamÄ±zÄ±n Ã§ekim gÃ¼cÃ¼nden 17 milyon kez daha fazla olduÄŸunu bile hesaplamÄ±ÅŸlar. Peki ama kim bu Noel Baba? Fantastik yaklaÅŸÄ±mlar bir yana Noel Baba aslÄ±nda gerÃ§ekten yaÅŸamÄ±ÅŸ birisi; Noel Baba ya da gerÃ§ek adÄ±yla Aziz Nikola, Antalya yakÄ±nÄ±ndaki Demre'de yaÅŸadÄ±.Â Â Â Â

Anadolu'lu Aziz Nikola



Aziz Nikola 3. yÃ¼zyÄ±lda Patara'da doÄŸdu ve orada dini eÄŸitim alÄ±p, rahip olduktan sonra MS 345 veya 351 tarihinde bir Cuma gÃ¼nÃ¼nde 6 AralÄ±k'da Demre de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ilgili tarihÃ§iler tarafÄ±ndan artÄ±k kabul edilmektedir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde iyilik severliÄŸi, Ã§ocuk sevgisi, batÄ±-doÄŸu ayrÄ±mÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri ve denizcilerin de kurtarÄ±cÄ±sÄ± olmasÄ±yla tanÄ±nÄ±yordu. Aziz Nikola'nÄ±n 325 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Ä±znik KonsÃ¼l'Ã¼ne Myra BaÅŸpiskoposu olarak katÄ±lÄ±p, AriusÃ§ular'la tartÄ±ÅŸmasÄ± ve tavÄ±r almasÄ± onun daha Ã§ok tanÄ±nmasÄ±na neden olmuÅŸtu. HÄ±ristiyanlÄ±k yÃ¼zyÄ±llar boyunca, TanrÄ±, oÄŸul ve kutsal ruh (Teslis) tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Bu konuda, ilk tartÄ±ÅŸma Ä±znik KonsÃ¼l'Ã¼nde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve konsÃ¼lde AriusÃ§ular'a, Aziz Nikola TanrÄ±, oÄŸul ve kutsal ruhun birlikte olabileceÄŸini idda eder ve bir tuÄŸlayÄ± Ã¶rnek gÃ¶sterir. "AteÅŸ, toprak ve su nasÄ±l bir tuÄŸlada toplanmÄ±ÅŸ ise, TanrÄ± bir ve Ã¼Ã§ Ã¶zellikli olabilir"Â der. Bunlar azize duyulan ilginin artmasÄ±na neden olur. ÃœnÃ¼ Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da devam etti.

ReklamlarÄ±n dayanÄ±lmaz gÃ¼cÃ¼



Aziz Nikola'nÄ±n Demre'deki mezarÄ±, MS 5.- 9. YÃ¼zyÄ±llar arasÄ±nda Hac merkeziydi, ziyaretlerin Ã§okluÄŸu, Ä±talyan Bari'li tÃ¼ccarlarÄ±n ilgisini Ã§ekti ve 9 MayÄ±s1087'de Ä±talyan korsanlar tarafÄ±ndan, mezarÄ± talan edilerek kemikleri Bari'ye kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece Avrupa bu olaydan sonra Aziz Nikola'yÄ± daha yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±. Bu arada efsaneleÅŸen Noel Baba'nÄ±n adÄ± Ã¶ncelikle Hollanda'da, Ã§ocuklara yÃ¶nelik sÃ¶ylentilerin de etkisiyle kuzey Ã¼lkelerine ve okyanus Ã¶tesine yayÄ±ldÄ±. Piskoposluk harmaniyesi kÃ¼rk mantoya, piskoposlarÄ±n sivri kÃ¼lahÄ± bir kapÅŸona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. HollandalÄ± Ã§ocuklarÄ±n evlerine gitmek iÃ§in bindiÄŸi beyaz at, ren geyiklerinin Ã§ektikleri bir kÄ±zak halini aldÄ±. TÃ¼m Ã¼lkeler, Aziz Nikola'yÄ± sevgiyle kendi Ã¶rf ve adetleri ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. DoÄŸal olarak Aziz'in adÄ± da Ã¼lkeden Ã¼lkeye deÄŸiÅŸti. VatanÄ± TÃ¼rkiye'de "Noel Baba", Amerika'da "Santa Claus", Almanya'da "Hl. Nikolaus", Fransa'da "Pere Noel", Hollanda'da "Sinter Klaas", Rusya'da "Saint Andrew", Ä±talya'da "Nicholas", Ä±spanya'da "Papa Noel" adlarÄ±yla Ã¼nlendi. Daha sonralarÄ± Aziz Nikola'nÄ±n Ã§ok tanÄ±nmasÄ± ve sevilmesi, reklamcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekti. 1930 yÄ±lÄ±nda giysisi, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde tÃ¼m dÃ¼nyaca bilinen tipi bir meÅŸrubat reklamÄ±nda yani Coca Cola'da kullanÄ±ldÄ±. 16. YÃ¼zyÄ±l'a kadar, Avrupa'da "Nikola" adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 60 kilise varken, 20 YÃ¼zyÄ±l'da bu sayÄ± 2000'e yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Aziz Nikola'nÄ±n Demre'de baÅŸlayan yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼, Bari'ye kemiklerinin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ile geliÅŸip, reklamlarÄ±n da etkisiyle tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±. Ama en Ã¶nemlisi Ã§ocuklarÄ±n ilgisini Ã§ekmesiydi. Ä±ÅŸte bu yÃ¼zden Noel Baba'nÄ±n evrenselleÅŸmesi daha kolay oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuk sevgisi her zaman Ã¶ncelik taÅŸÄ±yordu... KÄ±sacasÄ± Noel Baba veya Santa Claus'un dinlerle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, HÄ±ristiyan kimliÄŸi nedeniyle reddedilmesi temeldeki iyilik, sevinÃ§, Ã§ocuk sevgisi ve sevecenlik unsurlarÄ±nÄ±n Ã¶n yargÄ±yla reddedilmesinden baÅŸka birÅŸey deÄŸildir.

O, nerede, nasÄ±l yaÅŸÄ±yor?



Ortodoks kilisesi Aziz Nikola'nÄ±n mucizelerini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k saygÄ±nlÄ±k kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Onun onuruna, Rusya'nÄ±n en eski kilisesi kuruldu. Roma Katolik Kilisesi, Aziz Nikola'yÄ± Ã§ocuklarÄ±n ve denizcilerin azizi ilan ederek, 6 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼nÃ¼ ona adadÄ±. Kuzey AlmanyalÄ± Protestanlar, ona "Weinachtsmann" adÄ±nÄ± verirken, Ä±ngilizler "Father Christmas" dediler. Efsanenin ABD'ye HollandalÄ± gÃ¶Ã§menler tarafÄ±ndan taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve adÄ±nÄ±n "Santa Claus"a dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ biliniyor. Kuzey Amerika edebiyatÄ±nda ve resimlerinde Santa Claus'un beyaz sakal, kÄ±rmÄ±zÄ± ceket ve ponponlu beyaz kÃ¼lahla tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Daha sonralarda, Noel gecesinde sekiz geyiÄŸin Ã§ektiÄŸi bir kÄ±zakla dolaÅŸarak, bacalardan evlere girdiÄŸi ve ÅŸÃ¶minelerin Ã¶nÃ¼ne Ã§ocuklarÄ±n astÄ±ÄŸÄ± Ã§oraplarÄ±n iÃ§ine hediyeler koyduÄŸuna inanÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklar onun nereden geldiÄŸini, nerede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hediyelerini nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyorlardÄ±. Bu meraÄŸÄ±n sonunda, Santa Claus'un Kuzey Kutbu'nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve oradaki atÃ¶lyesinde yardÄ±mcÄ±larÄ± olan cinlere oyuncaklarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± inancÄ± doÄŸdu. 1925'de basÄ±n yeni bir sÃ¶ylence geliÅŸtirdi; Santa Claus Kuzey Kutbu'nda deÄŸil, Finlandiya'da Lapland'da "Markus Amca" adÄ±yla yaÅŸÄ±yordu. 1927 yÄ±lÄ±nda bir Fin radyosunda "Ã‡ocuklarÄ±n Saati" programÄ±nda Santa'nÄ±n Lapland'daki Korvatunturi'de bulunan "Kulak DaÄŸÄ±"nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Bu daÄŸ, Finlandiya'nÄ±n doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaydÄ± ve ÅŸekli bir kulaÄŸa benziyordu Ã§Ã¼nkÃ¼ Santa bu ÅŸekilde tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sesini duyabiliyordu. YanÄ±nda bir grup elf yani elemental doÄŸa cini Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. TÃ¼m efsanenin kÃ¶keninde Ä±skandinav Mitolojisi'nin etkileri aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Santa Claus yani Noel Baba zamansÄ±z ve Ã¶lÃ¼msÃ¼z olduÄŸu iÃ§in, Ã§ocuklara hediye daÄŸÄ±tma iÅŸini insanlÄ±k varoldukÃ§a sÃ¼rdÃ¼recek. 1985'de Napapiiri adlÄ± Fin kentinde bir Santa Claus BÃ¼rosu kuruldu, Santa burada dÃ¼nyanÄ±n her yerinden gelen Ã§ocuklarla konuÅŸuyor ve onlarÄ±n isteklerini dinliyor. AyrÄ±ca burada bulunan Santa Claus kÃ¶yÃ¼nÃ¼n postanesi onun posta merkezidir ve her yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesinde buraya milyonlarca Ã§ocuÄŸun mektuplarÄ± gelir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Yeni Ã‡aÄŸcÄ±lar'a gÃ¶re Santa Claus enerjisi



Noel RuhÃ§uluÄŸu kuantum kuramÄ±yla yakÄ±ndan ilgilidir. Noel fenomeni bir enerji bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r veya Santalar bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼; standard enerjinin uzay-zaman ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ÅŸeklinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Bu ÅŸekilde onun uÃ§an geyiklerinin olanaksÄ±z hÄ±zÄ± anlaÅŸÄ±labilir; bÃ¶ylece bir gecede dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸmaktadÄ±r. Santalar, genelde ruhsal oluÅŸumlardÄ±r; onlara Elf denir. Elfler, tÃ¼m canlÄ±larÄ±n civarÄ±nda yaÅŸayan iyi huylu ve yardÄ±mcÄ± canlÄ±lardÄ±rlar. Santalar, genelde neÅŸeli, coÅŸkulu ve mutludurlar. Biraraya gelen Elf kitleleri bÃ¼yÃ¼k bir enerji oluÅŸturarak, bu enerjiyi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirler, Elf'lerin konsantrasyonu sonucunda dev bir Santa yani Noel Baba enerji alanÄ± oluÅŸur. Ä±ÅŸte efsanelerimizin kÃ¶keni budur; soÄŸuk ve kÄ±sa kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼lenmiÅŸcesine beklemeleri Elfler'in etkileri nedeniyledir. Tabii ki, bu kuram BatÄ±'nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel efsaneleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Benzer sayÄ±sÄ±z efsane vardÄ±r ve gezegensel etkiler iÃ§erir. Santa Claus Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bir peri masalÄ± deÄŸildir ve kuantumla aÃ§Ä±klanabilecek bir olaydÄ±r. En iyi kanÄ±t, Noel ve YÄ±lbaÅŸÄ±'nda Elfler'in oluÅŸturduÄŸu barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±dÄ±r zira Efler barÄ±ÅŸÃ§Ä±, sevecen ve yardÄ±mseverdirler. Noel'in ve Santa Claus'un en Ã¶nemli ve yararlÄ± yanÄ±, bir hafta boyunca Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde oluÅŸan, sevgi, ilgi ve barÄ±ÅŸ ortamÄ±dÄ±r...Â Â Â Â Â Â Â Â

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