ZywOo, s1mple’ı tahtından düşürdü

Kıyasıya bir yarışın ardından HLTV, Mathieu "ZywOo" Herbautas'ı dünyanın bir numaralı CS:GO oyuncusu olarak seçti. Genel olarak sürekli güncellenen istatistik verileri baş başa gittiği için takipçiler hep diken üstünde bir bekleyişteydi. Özellikle Oleksandr “s1mple” Kostyliev ve ZywOo’un birincilik için olan mücadelesi büyük bir heyecanla takip edildi.

Uzun süren çekişmeli mücadelenin ardından dünyanın en iyi Counter Strike Global Offensive oyuncusu koltuğunu ZywOo aldı. Önceden uzun süre bu unvanı elinde bulunduran s1mple ise ikinci sıraya düştü.

2020 was a difficult year for everyone but we had the chance to still play and compete.

Our only goal with @TeamVitality was to win events and we finally did!



Being Top 1 again is a huge pride and I really want to thank everyone ♥️

Here's my Best of 2020: https://t.co/PuJC533jyE pic.twitter.com/uPYNyiEW01