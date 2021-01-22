ZywOo, s1mple’ı tahtından düşürdü

Kıyasıya bir yarışın ardından HLTV, Mathieu "ZywOo" Herbautas'ı dünyanın bir numaralı CS:GO oyuncusu olarak seçti. Genel olarak sürekli güncellenen istatistik verileri baş başa gittiği için takipçiler hep diken üstünde bir bekleyişteydi. Özellikle Oleksandr “s1mple” Kostyliev ve ZywOo’un birincilik için olan mücadelesi büyük bir heyecanla takip edildi.

Uzun süren çekişmeli mücadelenin ardından dünyanın en iyi Counter Strike Global Offensive oyuncusu koltuğunu ZywOo aldı. Önceden uzun süre bu unvanı elinde bulunduran s1mple ise ikinci sıraya düştü.

2020 was a difficult year for everyone but we had the chance to still play and compete.

Our only goal with @TeamVitality was to win events and we finally did!



Being Top 1 again is a huge pride and I really want to thank everyone ♥️

Here's my Best of 2020: https://t.co/PuJC533jyE pic.twitter.com/uPYNyiEW01 — ZywOo (@zywoo) January 20, 2021

20 yaşındaki Fransız profesyonel CS:GO oyuncusu, parçası olduğu Fransız espor takımı Team Vitality’nin 2020 senesinde büyük başarılar elde etmesinde rol oynadı. ZywOo, ikinci yarıda Regional Major Ranking turnuvasında ve BLAST Spring Europe Finallerinde inanılmaz bir performans sergileyerek gerçek potansiyelini gösterdi.

Herbautas, maçlarda ilk öldürmeyi alma ve clutch atma becerileri sayesinde küçük bir farkla s1mple’ı geçmeyi başardı. Genelde AWP kullanma becerileri ve puan sıralamalarında hep üstte bulunması sebebiyle geçmiş senelerde s1mple önde olurken 2020’de olaylar daha farklı seyretti. 2019’un ilk üç oyuncusu Nicolai “dev1ce” Reedtz, s1mple ve ZywOo, 2020’de kıran kırana bir mücadeleye girdi. Son ana kadar kimin birinci olacağını kestirmek zordu.

s1mple, bir CS:GO efsanesi haline gelmiş olsa da sadece bireysel performans niteliği bu sene ZywOo’nun hem bireysel hem takım içinde gösterdiği başarılı performansı geçmede yeterli olamadı.