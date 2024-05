Zydrunas Karcemarskas: "Okan Buruk dünyaca ünlü teknik direktörler gibi bir efsane haline gelecek"

Haberin Devamı

2010 yılında Dinamo Moskova’dan Gaziantepspor’a transfer olan ve Süper Lig’e damga vuran eski yıldız kaleci Zydrunas Karcemarskas, 2016 yılında Osmanlıspor’a transfer oldu. Süper Lig kariyerinde toplam 224 maça çıkan Karcemarskas, ayrıca o dönem UEFA Avrupa Ligi’nde forvetlere geçit vermeyerek Ankara ekibinin grubunu zirvede tamamlamasında pay sahiplerinden birisi oldu. 40 yaşındaki Litvanyalı eski kaleci, Süper Lig’de oynadığı dönem başta olmak üzere Avrupa Ligi’ndeki başarılı mücadeleleri, teknik direktörler Okan Buruk ve Sergen Yalçın’ın takım yönetimleri ile EURO 2024’de mücadele edecek olan Türkiye’nin kaleci potansiyeliyle ilgili düşüncelerini anlattı.

LİTVANYALI ESKİ YILDIZ ZYDRUNAS KARCEMARSKAS’IN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“RUSYA VE TÜRKİYE LİGİ OYNANAN FUTBOL VE MANTALİTE AÇISINDAN BİRBİRİNE BENZİYORDU”

Haberin Devamı

Türkiye’ye transfer olmadan önce Litvanya ve Rusya Liglerinde forma giydiğini belirten Zydrunas Karcemarskas, oynadığı ligler arasında kıyaslama yaparak, “Aslında Litvanya’da çok da oynadım sayılmaz. Çok kısa bir süre Litvanya’da futbol oynadım. Daha sonra zaten hemen Rusya’ya transfer oldum. Litvanya’da doğru düzgün stadyum, tesis ve saha yoktu. Litvanya’da oynanan futbol Türkiye’deki amatör futbola neredeyse eşit gibiydi. Rusya Ligi’ni Türkiye ile aşağı yukarı aynı görüyorum. Stadyum, saha, tesis, oynanan futbol ve mantalite açısından Rusya Ligi’ni Türkiye ile birbirine çok fazla benzetiyorum” dedi.

“4 BÜYÜK TAKIMIN DA STADYUMLARI GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİYDİ”

Süper Lig’de oynadığı dönem en çok etkilendiği taraftar atmosferinden bahseden 40 yaşındaki eski kaleci, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadyumları gerçekten çok etkileyiciydi. Seyircileri çok iyi atmosferler yaratıyordu. Bu 4 takımın hiçbirini de birbirinden ayıramam. Türkiye’de iki takımda oynadım. İki takımda da oynarken evimizde oynadığımız maçlarda da taraftarların etkileri oluyordu. Evimizdeki maçlarda taraftarlardan etkileniyordum. Ayrıca kendimi iyi hissediyordum ve taraftarların varlığından mutluluk duyuyordum” diye konuştu.

Haberin Devamı

“OKAN BURUK, DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖRLER GİBİ BİR EFSANE HALİNE GELECEK”

Gaziantepspor’da beraber çalıştıkları teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimine ve başarılarına değinen eski yıldız, “Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantepspor’a geldiğinde takım zor durumdaydı. O sene takıma geldi ve bizi ligde tuttu. Bu bence onun adına güzel bir başarıydı. Benim de Okan Buruk’la ilişkilerim çok iyiydi. Bence kendisi çok kaliteli bir hoca. Okan Buruk’un yanında İrfan Saraloğlu gibi çok kaliteli ve iyi bir yardımcısı var. Ben bu başarılara onun da katkısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Gaziantepspor’da Okan Buruk’la geçirdiğimiz süreyle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Kesinlikle iyi bir hoca. Hiçbir olumsuz yanını söyleyemem. Kaliteli bir insan. Futbolcularıyla iletişimi ve ilişkileri iyi birisi. Gittiği her yerde ve her takımda fark yaratan bir teknik direktör. Rahatlıkla Avrupa’da ismi ve cismi olan büyük bir takımda fark yaratıp, takım yönetebilir diye düşünüyorum. Okan Buruk’un dünyaca ünlü teknik direktörler gibi bir efsane haline geleceğini düşünüyorum. Çünkü onun çok yüksek bir potansiyeli var” diye vurguladı.

Haberin Devamı

“SERGEN YALÇIN, FUTBOLCULARLA SAMİMİ VE GÜZEL BİR İLİŞKİ KURUYORDU”

Gaziantepspor’da beraber çalıştığı bir diğer teknik direktör olan Sergen Yalçın’dan da övgüyle bahseden Karcemarskas, şöyle devam etti: “Sergen Hoca’nın bence 1 numaralı özelliği futbolcularla çok iyi ilişkilerinin olmasıdır. Futbolcularla gerçekten samimi ve güzel bir ilişki kuruyor. Benim de onunla gerçekten iyi bir ilişkim vardı. Sergen Hoca, Sivasspor ve Antalyaspor’da görev yaptığı zamanlarda beni takımında görmek istemişti. Ben o dönemki takımımdan ve durumumdan dolayı gitmemiştim. Kendisini hoca olarak gerçekten beğeniyorum. İnsan olarak da çok seviyorum.”

“BANA HEP, ‘SENİ 3 BÜYÜK KULÜPTEN BİRİ İSTİYOR’ DİYE SÖYLÜYORLARDI AMA…”

Haberin Devamı

Gaziantepspor’daki başarılı dönemlerinde 3 büyük kulübün de ilgisinin olduğuna dikkat çeken Litvanyalı eski file bekçisi, o dönemki transfer durumuyla ilgili olarak, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan bana resmi bir teklif gelmedi ama bu takımların benimle ilgilendiğine dair duyumlarım hep vardı. Bana hep, ‘Seni 3 büyük kulüpten biri istiyor’ diye söylüyorlardı. Bu takımların benimle ilgilendiği dönem genelde Gaziantepspor’da oynadığım dönemdi ve Gaziantepspor’da olmaktan dolayı gerçek anlamda mutluydum. 3 büyük takımdan resmi bir teklif gelseydi eğer bu onur verici bir şey olurdu ama duyumların gelmesi bile gurur verici bir şeydi. Gaziantepspor’da oynadığım için mutlu olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Gaziantepspor’da artık takımın sonlarına geldiğimiz için daha sonra Osmanlıspor’a gitmiştim. Gaziantepspor, ne yazık ki sıkıntılar içindeydi. Osmanlıspor’a gittiğimde de çok güzel yıllarım geçti. Osmanlıspor’da özellikle ilk 1,5 senem çok iyiydi. Daha sonra zaten herkesin bildiği üzere Osmanlıspor da ekonomik olarak sıkıntıya girmişti. Gaziantepspor ve Osmanlıspor’daki dönemlerimde gerçekten çok mutluydum” diye konuştu.

Haberin Devamı

“MOTİVASYONUM PERFORMANSIMA OLUMLU YÖNDE YANSIYORDU”

Anadolu’daki en iyi yabancı kalecilerden birisi olarak gösterilmesine değinen Karcemarskas, başarılı performansının sırrını açıklayarak, “Rusya ve Türkiye’deki gittiğim takımlarda birinci hedefim takıma ne kadar yardım edebileceğimi düşünmekti. Oynadığım takıma en fazla katkıyı nasıl verebilirim diye düşünürdüm. Tüm çalışmalarımı ona göre yapıyordum. Hem maçta hem de antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Tabii ki bu da motivasyonum performansıma olumlu yönde yansıyordu. Bundan dolayı Türkiye’de güzel sezonlar yaşadığımı ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum” diye belirtti.

“BURAK YILMAZ, HAKİKATEN BANA HER MAÇ GOL ATIYORDU”

Süper Lig’de oynadığı dönem kendisini en çok zorlayan forvet oyuncularından bahseden efsanevi futbolcu, “Bana karşı iyi performans gösteren forvet oyuncuları olarak Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Pierre Webó’yu söylemek isterim. Burak Yılmaz, hakikaten bana her maç gol atıyordu. Cenk Tosun ile beraber de oynamıştık. Daha sonrasında çok üst düzey bir performans göstermişti. Ayrıca Pierre Webó da çok iyiydi” dedi.

“ZÜRİH, STEAUA BÜKREŞ VE VİLLARREAL’İN OLDUĞU GRUPTAN 1.OLARAK ÇIKMIŞTIK”

Osmanlıspor’da oynadığı dönem UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu rakipleri geride bırakarak gruptan 1.olarak çıktıkları dönemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan eski yıldız, başarılı dönemleriyle ilgili şunları aktardı: “Osmanlıspor’da Avrupa Ligi Elemelerinde 3 takımı eleyip gruplara kalmıştık. Daha sonra Zürih, Steaua Bükreş ve Villarreal’in olduğu gruptan 1.olarak çıkmıştık. Bu başarıları yakaladığımız sezonda gerçekten çok iyi oyuncular bir araya gelmişti. Osmanlıspor’un en iyi zamanıydı ve gerçekten çok iyi oyuncular bir şekilde takımda bir araya gelmişti. Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay da bence müthiş bir iş çıkarmıştı. Takımdaki oyuncuların potansiyelini çok iyi bir şekilde ortaya çıkardığını düşünüyorum. O oyuncuların uyum içinde birbirleriyle olan etkileşimini Mustafa Hoca çok iyi yönetti. Bizi başarıya götüren şey zaten O’ydu.”

“SÜPER LİG’DEKİ FAVORİ KALECİM FERNANDO MUSLERA. MUSLERA, TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ”

Süper Lig’de şu an oynayan yabancı kaleciler arasından favori olarak gördüğü ismi açıklayan Litvanyalı Zydrunas Karcemarskas, “Süper Lig’deki favori kalecim Fernando Muslera’dır. Onunla ilgili söylenecek çok şey var. Muslera, tam bir istikrar abidesi. Düşünebiliyor musunuz, neredeyse 13 senedir güzel bir performans gösteriyor. Her sene, ‘Bakalım bu sene ne yapacak?’ demelerine rağmen çok daha iyi bir performans gösteriyor. Her sene performansının üzerine daha çok koyarak ilerliyor. Performans olarak hiçbir zaman bir önceki sezonun aşağısına düşmemiş bir kaleci. Bunu 13 senedir sürdürüyor. Gerçekten muhteşem bir performans gösteriyor. Kendisini ben çok takdir ediyorum” diye vurguladı.

“ALTAY, MERT VE UĞURCAN, ÜST DÜZEYDE VE KALİTELİ KALECİLER”

Son olarak EURO 2024’de mücadele edecek olan A Milli Takım’ın kaleci potansiyeline de vurgu yapan eski yıldız, “Türkiye’nin EURO 2024’de olması benim adıma da çok güzel bir duygu. Çünkü Türkiye’ye gerçekten çok sempati duyuyorum. Çok uzun bir süre orada oynadım. Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda olduğu zaman ‘Evet! Benim takımım ve ikinci ülkem gibi düşündüğüm yer Avrupa Şampiyonası’nda oynayacak’ diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum ve uzun süre Türkiye’de oynadığım için bunun havasını da atıyorum. Umarım çok başarılı olurlar. Genellikle Türkiye’de milli takım düzeyinde kaleci pozisyonunda zaten bir sorun olmuyor. Orada hep iyi kaleciler oluyor. Bunu kendi dönemimden de hatırlıyorum. Bu son 4-5 senede bu geleneğin değişmesine neden olacak bir olumsuzluk olacağına da düşünmüyorum. Bu konuda geriye doğru gidecek bir noktada değiller. Türkiye’de kalecilik mevkisi, her zaman sorun yaşanmayan bir pozisyondur. Bu sebepten dolayı Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır’ın üst düzeyde ve kaliteli kaleciler olduklarını düşünüyorum” diye sözlerine ekledi.