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Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Zugui ve Hafez, Yeni Malatyaspor'un Bolu kampına katıldı!

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Zugui ve Hafez, Yeni Malatyaspor'un Bolu kampına katıldı!
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Yeni Malatyaspor'da anlaşmaya varılan oyunculardan Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui ve yeniden anlaşmaya varılan Karim Hafez Bolu kampına katıldı.

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdikten sonra vakit kaybetmeden transfer harekatına yöneldi.

Transferde rotasını Güney Amerika’ya çeviren sarı-siyahlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcusuna kavuştu. Estudiantes Kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zugui, 2019-2020 sezonunda forma giydiği 20 maçta 1 gol kaydetti. Malatya ekibi daha önce Jetmir Topalli, Murat Akça, Christian Cueva ve Jody Lukoki'yi kadrosuna katmıştı.

Yeni Malatyasporda Hamza Hamzaoğlu dönemi
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi!

Yeni Malatayspor’un anlaşmaya vardığı Leonardo Godoy ve Guido Herrera’nın ise birkaç gün içerisinde kampa dahil olacakları belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu'nun kampa katılmasıyla birlikte antrenman temposunun artacağı ve kamp kadrosunda da değişiklikler olacağı belirtildi. Hamzaoğlu'nun ilk etapta sözleşmesi devam eden Issam Chebake ile devam edilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi.

 

Zugui ve Hafez, Yeni Malatyasporun Bolu kampına katıldı

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