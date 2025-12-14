Zubkov: '1 puanın farklı bir önemi olacak!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile evinde 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da Christ Oulai, Felipe Augusto ve Oleksandr Zubkov maçın ardından konuştu.

AUGUSTO: DÖNMEK KOLAY DEĞİL

"Buraya gelen, bizi inanılmaz destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Festival yarattılar burada. Yüksek şiddette başladık, inanılmaz bir maç olabilirdi. Ancak buradan dönmek, goller yedikten sonra birlikte kalabilmek kolay değil."

OULAI: ÜST DÜZEY PERFORMANS AMA 1 PUAN

"İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık.

Henüz maalesef hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim."

ZUBKOV: GEREKSİZ 3 GOL YEDİK

"İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz. Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim."