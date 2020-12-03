Zorya Luhansk 1-0 Leicester City (Çağlar Söyüncü sakatlandı, Cengiz Ünder oynadı, Allahyar gol attı)

UEFA Avrupa Ligi'nde Zorya Luhansk ile Leicester City karşılaştı. Mücadele Zorya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü Fenerbahçe'den kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

Bu sonuçla Zorya puanını 6'ya çıkardı. Leicester City 10 puanda kaldı. Bu grupta daha önce gruptan çıkanlar ve Avrupa'ya veda edenler belli olmuştu.

Uzun süreli sakatlığı sonrası bugün ilk kez ilk 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, 17. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Cengiz Ünder ise 90 dakika forma giydi.