Zorlu galibiyet

Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın ilk maçında rakibi zor günler geçiren Mehmet Özdilek’in çalıştırdığı Erzurumspor oldu.

Deplasmanda oynadığı son 3 maçın 2’sini kazanan konuk ekipte Mehmet Özdilek yine cesur bir kadro çıkardı. Dörtlü savunmanın önünde oynayan Donald dışında kalan beş oyuncu da hücumcuydu. Avcı ise Perreira’yı yeniden sağ beke çıkıp Afobe’yi en uca yerleştirip beklenen bir on birle 4-2-3-1 düzeninde sahaya çıktı. Mehmet Özdilek ön alan presi ile başlama fikri ise oyunun gidişatını belirledi. Kendisine birinci bölgede yapılan baskıyı her kırdığında pozisyon üreten bordomavililer organize ataklarla ilk yarım saatte etkili bir futbol ortaya koydu. Buna rağmen gol yerleşik savunmaya karşı set hücumuyla gerçekleşti.

Geriden oyun kurulumu esnasında sıkışıklığı çözmek için kenardan merkeze kırılan Nwaekeme’nin Ekuban’ı görmesiyle beraber başladı her şey. Maçın çıkasıya kadar iyilerinden olan Abdülkadir Ömür ile verkaça girmesi Ekuban’ı golle buluşturdu. Dikkat çeken bir başka detay ise özellikle ilk 45 dakikada Trabzonspor’un kaybettiği noktada takım olarak baskıyı hızlıca yapması ve buradan kazanılan top sonrası Abdülkadir Ömür-Afobe ortaklığından net pozisyon üretmesi oldu. Rakibin kornerlerinde zaman zaman sıkıntı yaşamış olsa da ilk 45 dakika Abdullah Avcı ve Trabzonspor adına iyi bir ilk yarı oldu diyebiliriz.

KAÇAN GOLLER RAKİBE DİRENÇ KATTI

Yakalanılan net pozisyonları değerlendiremeyen Trabzonspor rakibine güç verdi. İkinci yarı fark açılmadığı ölçüde baskıyı arttıran Erzurumspor oyunda hâkimiyeti elde etti. Abdullah Avcı öncülü olan teknik adamların aksine önde olduğu bir noktada değişiklik yaptı. Afobe’yi çıkarıp Ekuban’ı en uca atıp merkezi üçleyerek hem dizilimi 4-3-3’e çevirdi hem de ağır zeminde yorulmuş takımın orta sahasına taze bir oyuncu ekledi. Ne var ki zaman geçtikçe ve zemin ağırlaştıkça kaçan goller sonrası skor Erzurumspor’a direnç katarken Trabzonspor’u da geriye itti. İkinci yarı fizik olarak rakibine göre geride kalan Bordomavililer hata yapmadı ve Avcı’ya ilk maçında üç puanı hediye ettiler.