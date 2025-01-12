İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı! Dev maça dair tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...

Haberin Devamı

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN BARCELONA

Geçmişten günümüze İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 14 kez ile Barcelona olurken, ezeli rakibi Real Madrid kupayı 13 kez müzesine götürmeyi başardı. 2023 yılında Barcelona finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz 2024 senesinde ise iki takım yine finalde karşılaştı ve eflatun beyazlılar, Katalan ekibini 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Haberin Devamı

FORM DURUMLARI

LaLiga'da da heyecan tüm hızıyla devam ederken Real Madrid lider durumda. 19. haftanın sonunda 43 puanla zirvede yer alan eflatun beyazlıları 41 puanla ve 1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid takip ediyor. Barcelona ise 38 puanla zirve takibini sürdürüyor.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz gün zorlu final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ilk 11 tercihine ilişkin de sinyaller vermişti. Mallorca ile oynadıkları yarı final maçında Arda Güler'e süre vermeyen Ancelotti, Barcelona maçı için yaptığı açıklamasında 'Kadroda sürpriz olmayacak.' dedi. Bu açıklama sonrası spor kamuoyunda ve İspanyol basınında 19 yaşındaki Arda'nın Barcelona karşısında ilk 11'de başlamasının düşük bir ihtimal olduğu ve genç yıldızın oyuna sonradan dahil olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan son 14 resmi maçın 13’ü 2,5 gol üstü skorla bitti.

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan son 6 resmi maçın 5’inde karşılıklı goller oldu.

Real Madrid’in oynadığı son 5 resmi maç 2,5 gol üstü skorla sona erdi.

Barcelona, oynadığı son 5 resmi maçın 3’ünde kalesini gole kapadı.

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk yarılarda skor üretildi.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

ŞAMPİYON ORANLAR MİSLİ'DE

Nefesleri kesecek bir heyecan vadeden bu maçta Real Madrid'in kazanırı Şampiyon Oranlarla Misli'de 2.19 ile dikkat çekiyor. Mücadelenin beraberliği 3.39 olarak gösterilirken Barcelona'nın galibiyetine 2.39 oran veriliyor.



Bu maça oynayan Misli üyelerinin %21’i Real Madrid’in galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI AYKUT AYDIN’IN YORUMU

İspanya Süper Kupa finalinde devlerin kapışmasında iki taraftan da açık bir futbol bekliyorum. Yıldızları ve neler yapabileceklerini tek tek saymaya gerek yok. 2,5 gol üstü ilk tercihim, ilk yarıdan bile 2 gol seyredebiliriz. Oyuncu bahisleri özellikle kartlar üzerinden okunabilir, Vinicius Junior kart potansiyeli en yüksek oyuncu.

Haberin Devamı