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Zorbay Küçük'ün Galatasaray-Başakşehir maçındaki sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?

#Zorbay Küçük#Galatasaray#Başakşehir
Zorbay Küçükün Galatasaray-Başakşehir maçındaki sözleri ortaya çıktı Go lan dedi mi

Galatasaray'ın sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye damga vuran hakem Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara hakaret ettiği öne sürülmüştü. Yaşanan olaylar sonrası genç hakemin sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı mücadeleye hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar damga vurmuş ve sarı-kırmızılı cepheden genç hakemle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

Galatasaray'da futbolculardan Berkan Kutlu, yardımcı antrenör Necati Ateş ve teknik direktör Fatih Terim, Zorbay Küçük'ün futbolculara 'Go lan' ve 'Yalancı' dediğini öne sürmüş ve MHK, yaşananları incelemek için acil toplantı kararı almıştı.

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'GO LAN' DEĞİL, 'GO AWAY'

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantıda maçın VAR kayıtlarını inceleyen MHK yetkilileri, Zorbay Küçük'ün Galatasaray cephesinin iddia ettiği gibi 'Go lan' demediğini ve 'Go away' dediğini saptadı.

TERİM'DEN SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, Zorbay Küçük'ü sert bir dille eleştirmişti.

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İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar;

Başakşehir maçının hakemiyle ilgili bir şeyler söylemeliyiz. Nasıl bir psikoloji ve düşünce yapısıyla stada geldiğine dair bilgim yok. Başlangıç noktasından itibaren yaşananları Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum, Galatasaray Televizyonu'nda. Yediğimiz ilk golden sonra oyuncularımızın kurallar çerçevesinde bir itirazı var. Tam o esnada hakemin vücut diline dikkatle bakılmasını istiyorum. Agresif bir ruh hali var. O anda ağzından çıkan 'Go ulan' ifadesi var. Bunu duyan oyuncularımız var, Kerem bunu neden sorduğunu söylüyor ve hemen sarı kart görüyor. Sonrasında Kerem bir kez daha nedenini soruyor ve hakem onu azarlıyor. Hakem, oyuncumuzu azarlama hakkını kendinde buluyor. Kerem devre arasında bunu hocalarıyla paylaşıyor soyunma odasında. İkinci yarı başlamadan önce Necati hoca, hakeme bunu soruyor ve hakem böyle bir şey duymadığını söylüyor. Necati hoca da kendi oyuncusunun beyanının esas olduğunu belirtiyor. Hakem de ona, 'Senin futbolcun yalancı' diyor.

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"HAKEMDEN ADLİ MAKAMLARDA DA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemin disiplin talimatının hakaret içeren maddesinden disiplin kuruluna sevk edecek mi etmeyecek mi? Doğal olarak bunun peşinde olacağız. Her şeyi dinlediğim için olayın her tarafına vakıfım. Biz bu hakemden, adli makamlar ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Kulüp avukatlarımız, olaya tanık olan herkesten yazılı beyan alacak. Yaşanan hiçbir şeyi hakemin yanına kar bırakmayacağız. Tüm olaya, federasyonun temsilcileri de şahit. Ben onlara değişik bir şekilde de sordum, bizim her şeyimizi not ediyorsunuz bunları da edin dedim. Böyle bir talebimiz oldu, yazacaklarını söylediler. İnanıyorum ki yazacaklar. Stat kameraları da her şeyi kaydetmiştir.

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#Zorbay Küçük#Galatasaray#Başakşehir

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