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Zorbay Küçük 'devam' dedi, Beşiktaş taraftarı isyan etti: 'Derbide Türk hakem istemiyoruz!'

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#Beşiktaş#Zorbay Küçük#Süper Lig
Zorbay Küçük devam dedi, Beşiktaş taraftarı isyan etti: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 22:55

Beşiktaş 1-0 öne geçtiği Gaziantep FK karşısında 2-1 mağlup olurken, mücadeleye hakem Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 27. kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetirken Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı karşılaşmada Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Solskjaer'in öğrencileri, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı.

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK’yı ise mağlup etti.

TARAFTARININ ÖNÜNDE 6 MAÇ SONRA MAĞLUP

Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

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Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe’de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor’la da berabere kaldı.

IMMOBILE GOL HASRETİNİ GİDERDİ

Karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Ciro Immobile, uzun süren gol hasretine de son vermiş oldu. Son olarak ligin 19. haftasında Bodrum FK ağlarını sarsan Immobile, 6 maç aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ligde Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı.

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GÖZLER ZORBAY KÜÇÜK'E DÖNDÜ

Karşılaşmanın 75. dakikasında Beşiktaşlı taraftarlar, Ciro Immobile'nin rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla birlikte penaltı bekledi. Maçın hakemi Zorbay Küçük ise oyunu devam ettirdi.

"DERBİDE TÜRK HAKEM İSTEMİYORUZ!"

Yaşanan pozisyonun ardından ise siyah - beyazlı tribünlerden "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratları yükseldi.

SADECE İKİ DAKİKA SONRA...

Bu pozisyondan sadece iki dakika sonra hakem Zorbay Küçük, Gaziantep FK oyuncusu Viana'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

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#Beşiktaş#Zorbay Küçük#Süper Lig

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