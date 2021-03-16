Zoran Mamic'a hapis cezası! Görevinden istifa etti...

Spor Arena Dış Haberler - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Zoran Mamic hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla açılan davada Hırvat teknik adama 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mamic, kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

İstifasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.

SUÇLAMALAR NEYDİ?

Zoran Mamic ve ağabeyi Zdravko Mamic'in aralarında bulunduğu dört kişi, 1.4 milyon euro değerinde vergi kaçırmak ve Dinamo Zagreb'in transferlerinden 13 milyon euro zimmetlerine geçirmekle suçlanıyorlardı.