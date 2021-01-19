Zlatan Ibrahimovic'ten Manzdukic açıklaması! Beşiktaş derken...

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan, hatta Sergen Yalçın'ın açık bir şekilde istiyoruz dediği Mario Manzdukic, Milan ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyip Milan'a evet diyen Mandzukic için İtalyan ekibinin 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten açıklama geldi.

Ibrahimovic, Milan'ın Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta takımını galibiyete getiren golleri atarken maç sonu yeni takım arkadaşı hakkında konuştu.

''ARTIK İKİ KİŞİ KORKUTACAĞIZ''

Golcü futbolcu, ''Manzdukic'in gelmesinden dolayı mutluyum. Artık rakipleri iki kişi ile korkutacağız. Onun gelmesiyle daha da güçlü olacağız.'' dedi.

''ZLATAN'A İNANIYORUM''

Zlatan Ibrahimovic, ayrıca kendisine yöneltilen ''Milan'ın şampiyon olacağına inanıyor musun?'' sorusuna ''Zlatan'a inanıyorum'' cevabını verdi.

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