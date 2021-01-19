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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic'ten Manzdukic açıklaması! Beşiktaş derken...

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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak Milan ile anlaşan Hırvat golcü Mario Manzdukic için İtalyan ekibinin yıldız ismi Zlatan Ibrahimovic'ten açıklamalar geldi.

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan, hatta Sergen Yalçın'ın açık bir şekilde istiyoruz dediği Mario Manzdukic, Milan ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyip Milan'a evet diyen Mandzukic için İtalyan ekibinin 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'ten açıklama geldi.

Ibrahimovic, Milan'ın Cagliari'yi 2-0 yendiği maçta takımını galibiyete getiren golleri atarken maç sonu yeni takım arkadaşı hakkında konuştu.

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Zlatan Ibrahimovicten Manzdukic açıklaması Beşiktaş derken...

''ARTIK İKİ KİŞİ KORKUTACAĞIZ''

Golcü futbolcu, ''Manzdukic'in gelmesinden dolayı mutluyum. Artık rakipleri iki kişi ile korkutacağız. Onun gelmesiyle daha da güçlü olacağız.'' dedi.

''ZLATAN'A İNANIYORUM''

Zlatan Ibrahimovic, ayrıca kendisine yöneltilen ''Milan'ın şampiyon olacağına inanıyor musun?'' sorusuna ''Zlatan'a inanıyorum'' cevabını verdi.

Zlatan Ibrahimovicten Manzdukic açıklaması Beşiktaş derken...

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