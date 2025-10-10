Zlatan Ibrahimovic’ten Laeo’ya destek: O, sihir demek!

Haberin Devamı

Kırmızı-siyahlıların efsane ismi ve şu an kulübün yöneticilerinden biri olan Ibrahimovic, son haftalarda eleştirilerin odağındaki Rafael Leao’ya sahip çıktı.

Napoli ve Juventus maçlarında yedekten girip etkisiz kalan Portekizli yıldıza yöneltilen eleştiriler üzerine konuşan Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem Leao’yu savundu hem de Milan’ın hedeflerine dair iddialı açıklamalarda bulundu.

Ibrahimovic, Leao’nun kalitesine sonuna kadar inandığını vurguladı:

“Bir teknik direktör var, ben sadece yardım edebilirim ama asla onun önüne geçmem. Eskiden sadece sert davranırdım, şimdi bazen yumuşak olmanın da işe yaradığını biliyorum.

Juventus maçında soyunma odasındaydım; herkes öfkeliydi, Allegri bile. Çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Leao da sinirliydi. Unutmayalım, hazırlık döneminin en iyisiydi ama iki ay sakat kaldı. Şimdi formunu bulacak.

Biz ondan her zaman sihir bekliyoruz çünkü Leao sihir demek! Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Onu çocukken gördüm, şimdi iki çocuk babası. Bu bir yolculuk. Ben 28 yaşımda olgunlaştım.”

"MILAN SENİ DEĞİŞTİRİR, SEN MILAN'I DEĞİL"

İsveçli yıldız, kulübün kimliğine de dikkat çekti:

“Milan kazanmaya alışkın bir kulüp. Avrupa’da yeniden o seviyeye dönmeliyiz. Kimse Milan’ı değiştiremez, Milan seni değiştirir. Milanello’da kazanmaya dair bir koku vardır, orada bulunduktan sonra aynı insan olamazsın. Bu takım artık daha dengeli, deneyimli ve rekabetçi. Sadece büyümek kalıyor.”

"IBRA HALA TANRI, SAHADA DEĞİL TRİBÜNDE SAVAŞ VERİYORUM"

“İbra halaTanrı. Eskiden sahada tüm cevaplar bende olurdu, şimdi tribünde acı çekiyorum çünkü doğrudan yardım edemiyorum. Artık kişisel hedefim yok, yaptığım her şey Milan için.”

“Geçen yıl Gimenez’i istedik ama Fransa’da oynamak istedi. Pavlovic daha da gelişecek, Gimenez çözülünce gol yağdıracak. Jashari bir yıldız olacak, Ricci de büyüyor. Bu kadro, bugünü ve geleceği bir arada taşıyor.”

FUTBOL YÖNETİCİLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİ

“25 yıl boyunca maksimum hızda futbol oynadım. Sonra birkaç ay sadece ailemle vakit geçirdim, hatta 25 yıl sonra eşimle yeniden tanıştım diyebilirim. Sonra Milan CEO’su Giorgio Furlani beni Gerry Cardinale ile tanıştırdı. Başta istemedim. Üç şart koştum: 1) Kendim olacağım, zincir olmayacak. 2) Uzun vadeli bir proje olacak. 3) Amacımız sadece kazanmak. Gerry, ‘Tam da bu yüzden buradayız’ dedi. Şimdi hem sportif hem de RedBird’ün eğlence tarafında aktifim. Ofis istemedim, kiminle konuşmam gerekirse onun yanına giderim. Igli Tare, oyuncularla doğrudan iletişim kuran kişi oldu ve bunu iyi yapıyor.”

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

“Evet, şampiyonluğa inanıyorum. Buna hepimiz inanmalıyız. Bu bir süreç, bir takım işi. Milan kazanan bir takım olma yoluna geri dönecek. Ben hala buradayım ve Tanrı halaTanrıyım.”