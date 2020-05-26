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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu paylaşımı! Motor turuna çıktılar...

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Zlatan Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu paylaşımı! Motor turuna çıktılar...
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Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turundan fotoğraf paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile motor turuna çıktı.

Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.

Başarılı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ZLATAN IBRAHIMOVIC İTİRAFI

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.

Zlatan Ibrahimovicten Hakan Çalhanoğlu paylaşımı Motor turuna çıktılar...

Zlatan Ibrahimovicten Hakan Çalhanoğlu paylaşımı Motor turuna çıktılar...

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