Zlatan Ibrahimovic'ten bir rekor daha! 39 yaşında herkesi geride bıraktı...

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Milan'ın golcü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, 2020 yılının başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde farklı şekilde en çok gol atan futbolcu oldu.

2020'den bu yana sağ ayağı ile 12, kafa ile 6 ve sol ayağı ile 5 gol kaydeden Ibrahimovic, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa ligleri baz alındığında farklı şekilde en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.

BUNU YAPAN TEK FUTBOLCU!

Ayrıca Ibrahimovic, bu üç kulvarda en az 5 gol atan tek futbolcu olarak 39 yaşında kalitesini bir kez daha gösterdi.

Milan'ın Serie A'da zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan İsveçli golcü, bu sezon Serie A'da 11 maça çıkarken 14 gol kaydetti ve her 63 dakikada 1 gol attı.

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