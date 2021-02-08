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GeriFutbol Zlatan Ibrahimovic'ten bir rekor daha! 39 yaşında herkesi geride bıraktı...
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic'ten bir rekor daha! 39 yaşında herkesi geride bıraktı...

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Milan'ın 39 yaşındaki forveti Zlatan Ibrahimovic, bir yandan Milan'ı İtalya'da zirvede tutarken diğer yandan hala rekor kırmaya devam ediyor...

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Milan'ın golcü oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, 2020 yılının başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde farklı şekilde en çok gol atan futbolcu oldu.

2020'den bu yana sağ ayağı ile 12, kafa ile 6 ve sol ayağı ile 5 gol kaydeden Ibrahimovic, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa ligleri baz alındığında farklı şekilde en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.

Zlatan Ibrahimovicten bir rekor daha 39 yaşında herkesi geride bıraktı...

BUNU YAPAN TEK FUTBOLCU!

Ayrıca Ibrahimovic, bu üç kulvarda en az 5 gol atan tek futbolcu olarak 39 yaşında kalitesini bir kez daha gösterdi.

Milan'ın Serie A'da zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan İsveçli golcü, bu sezon Serie A'da 11 maça çıkarken 14 gol kaydetti ve her 63 dakikada 1 gol attı.

Zlatan Ibrahimovicten bir rekor daha 39 yaşında herkesi geride bıraktı...

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