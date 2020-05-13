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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic'in kankası Beşiktaş yolunda!

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Zlatan Ibrahimovic'in kankası Beşiktaş yolunda!
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Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle kontratı bitecek ve bedelsiz olarak takıma imza attırılacak isimlere yönelen Beşiktaş'ın gündemine Hammarby'nin sol kanat oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı belirtildi.

Yeni sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş, özellikle de kontratı biten oyunculara yönelmişti. Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak gündemine, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby forması giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Muamer Tankovic’i aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle kontratı 30 Haziran’da sona erecek olan başarılı oyuncuyla; AEK ve Feyenoord da ilgileniyor. Zlatan Ibrahimovic’in ortağı olduğu Hammarby’nin formasını giyen Tankovic, son olarak Ibrahimovic ile bir Türk restoranında iftar yemeğine katılmıştı. (Fanatik)

 

Zlatan Ibrahimovicin kankası Beşiktaş yolunda

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