Zlatan Ibrahimovic'in kankası Beşiktaş yolunda!

Yeni sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş, özellikle de kontratı biten oyunculara yönelmişti. Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak gündemine, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby forması giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Muamer Tankovic’i aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle kontratı 30 Haziran’da sona erecek olan başarılı oyuncuyla; AEK ve Feyenoord da ilgileniyor. Zlatan Ibrahimovic’in ortağı olduğu Hammarby’nin formasını giyen Tankovic, son olarak Ibrahimovic ile bir Türk restoranında iftar yemeğine katılmıştı. (Fanatik)





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