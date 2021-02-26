Zlatan Ibrahimovic'den LeBron James'e eleştiri!

Spor Arena Dış Haber- Verdiği bir röportajda sporcuların üne kavuştuktan sonra politik ve sosyal konularda kendilerini söz sahibi zannettiklerinin altını çizen Ibrahimovic şu ifadeleri kullandı:

"LeBron James basketbolda bir fenomen. Parkede yaptıkları tartışılmaz. Kariyeri bittiğinde belki de en iyi olarak anılacak. Bazı insanların toplumda statü sahibi olduktan sonra politik konularda söz sahibi olma çabasından hoşlanmıyorum. Siz politikacı değilsiniz. İyi olduğunuz işi yapın. Ben futbol oynuyorum çünkü en iyi yaptığım şey bu. Politikayı sevmiyorum. Eğer bir siyasetçi olsaydım o zaman bu yönde davranışlar içinde bulunurdum. Ünlü olan veya bir şekilde farklı dallardan statü kazanan insanların yaptığı ilk hata bu; siyasete bulaşmak."

GEÇEN HAFTA IRKÇI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Zlatan Ibrahimovic, geçen hafta Milan'ın Belgrad'da Kızılyıldız ile karşılaştığı maç sırasında Bosna Hersek'ten İsveç'e göçen Müslüman babası üzerinden ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

LEBRON JAMES İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN NELER YAPIYOR?

ABD'de bitmeyen ırkçılığa karşı her zaman sesini ilk yükselten basketbolcu olan LeBron James, doğduğu yer olan Ohio, Akron'da finansal açıdan iyi durumda olmayan çocukların iyi eğitim alabilmesi için 'I Promise' okulunu açtı.

George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan 'Black Lives Matter' hareketinin öncülerinde oldu. ABD eski başkanı Donald Trump'ın yaptığı ayrıştırıcı açıklamalara cevap verdi. 2016'da Cleveland ile kazandığı şampiyonluk sonrası takımıyla birlikte Beyaz Saray'a gitmedi. Bunun ardından Trump, davetini geri çekti.

2020'nin sonlarında yapılan ABD başkanlık seçiminde oy kullanımının artması için 'More Than A Vote' hareketini başlattı ve başta siyahi halk olmak üzere insanların daha kolay şekilde oy kullanmasını sağladı.

TIME TARAFINDAN YILIN SPORCUSU SEÇİLDİ

LeBron James, Time Dergisi tarafından 2020 yılının sporcusu seçildi.

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