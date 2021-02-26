Zlatan Ibrahimovic'dan Ronaldo Nazario'ya büyük övgü

Meydan okumalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo Nazario'ya övgüde bulundu.

Daha çok kendini öven açıklamaları ve rakip oyuncularla yaşadığı tartışmalarla anılan İsveçli golcü, hayranı olduğu Ronaldo'yu bir kez daha övdü.

Ronaldo'yu izleyen her futbolcunun onun gibi oynamak istediğini belirten Ibra, "Benim için Ronaldo oyunun kendisiydi. Onu oynarken izleyen herkes onun gibi oynamak ve onun gibi olmak isterdi. Hareketleri, adım atma şekli... Benim için şüphesiz tarihin en büyük oyuncusu." diye konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...