MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZlatan Ibrahimovic'dan Ronaldo Nazario'ya büyük övgü
GeriFutbol Zlatan Ibrahimovic'dan Ronaldo Nazario'ya büyük övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic'dan Ronaldo Nazario'ya büyük övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Milan'ın sivri dilli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario ile ilgili "tarihin en iyi oyuncusu" yorumunu yaptı.

Meydan okumalarıyla bilinen Zlatan Ibrahimovic, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo Nazario'ya övgüde bulundu.

Daha çok kendini öven açıklamaları ve rakip oyuncularla yaşadığı tartışmalarla anılan İsveçli golcü, hayranı olduğu Ronaldo'yu bir kez daha övdü.

Ronaldo'yu izleyen her futbolcunun onun gibi oynamak istediğini belirten Ibra, "Benim için Ronaldo oyunun kendisiydi. Onu oynarken izleyen herkes onun gibi oynamak ve onun gibi olmak isterdi. Hareketleri, adım atma şekli... Benim için şüphesiz tarihin en büyük oyuncusu." diye konuştu.

Zlatan Ibrahimovicdan Ronaldo Nazarioya büyük övgü

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi