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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza atıyor!

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Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza atıyor!

Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic, yeni kontrat konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kalıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Milan ile İsveçli golcü, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haberde; Ibrahimovic'in kısa sürede imza atacağı ve resmi açıklamalar için geriye sayıma geçildiği belirtildi.

Bu sezon Serie A'da 17 maçta 15 gol atan Zlatan'ın bonuslarla birlikte yıllık 6.5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

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Serie A ekibinde bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Hakan Çalnhaoğlu ise henüz Milan yönetimi ile anlaşma sağlayamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncunun yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.

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