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Futbol
Haber GiriÅŸ: 10.05.2020 - 16:32,Son GÃ¼ncelleme:

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasÄ±nda!

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Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasÄ±nda!
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Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir TÃ¼rk restoranÄ±nda iftar aÃ§an Hammarby'nin MÃ¼slÃ¼man futbolcularÄ± Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Zlatan Ibrahimovic de eÅŸlik etti.

Yeni tip korona virÃ¼s (Kovid 19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada Ä°sveÃ§â€™te bulunan Milanâ€™Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarbyâ€™nin oruÃ§ tutan futbolcularÄ± Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholmâ€™de bir TÃ¼rk restoranÄ±na giden 3 oyuncu, TÃ¼rk yemeklerinin tadÄ±na baktÄ±.

Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardÄ±ndan Ã§ay iÃ§meyi ihmal etmedi.

Ä°sveÃ§li yÄ±ldÄ±z, geÃ§tiÄŸimiz sene Allsvenskan kulÃ¼plerinden Hammarbyâ€™nin hisselerinin yarÄ±sÄ±nÄ± satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

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Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasÄ±nda

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasÄ±nda

Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasÄ±nda

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