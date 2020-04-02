Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor mu? Açıkladı

İsveç'in Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Ibrahimovic, "Geleceğime henüz karar vermedim. Henüz ne istediğimi bilmiyorum. Bu corona virüsü kimler öngörebilirdi? Sadece yaşamak ve hayatın tadını çıkarmak zorundayız, çok fazla endişelenmeyin. Bakacak bir ailem var, iyi hissediyorlar, bu yüzden ben de iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Corona virüsün İtalya'da yayılmaya başladığı günleri de anlatan İsveçli yıldız, "Virüs futbolda yayılmaya başladığında, Milan tüm eğitim tesisini kapattı. Şampiyonaların askıya alınması trajiktir, ancak yasalara saygı göstermeli ve sabırlı olmalıyız. Hükümetler tüm toplum için iyi bir çözüm bulmalıdır. Sağlık spordan önce gelir" şeklinde konuştu.





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