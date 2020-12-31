Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Milan'da forma giyen yıldız golcü Ibrahimovic'in, Ebru Gündeş hayranı olduğu ortaya çıktı.
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı.
Çalhanoğlu, Milan'dan takım arkadaşı dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in programın jürilerinden Ebru Güneş'e hayran olduğunu belirtti.
Programa gönderdiği videoda ünlü sanatçının hayranı olduğunu belirten İsveçli golcü, "Ebru Gündeş, senin hayranlarından biriyim. En sevdiğim şarkı da çingenem." ifadelerini kullandı.
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