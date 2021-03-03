Zlatan Ibrahimovic: 'Beni ağırlamanız sizler için büyük bir onur'

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki futbolcu Zlatan Ibrahimovic, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Golcü futbolcu, İtalya'da San Remo Müzik Festivali'ne katılırken yaptığı konuşmada yine kendine has sözler kullandı.

''SİZİN İÇİN BÜYÜK BİR ONUR''

Ibrahimovic, San Remo Müzik Festivali'nde seyircilere seslenirken "Burada olmak büyük bir onur, aynı zamanda beni burada ağırlamak sizin için de büyük bir onur" sözlerini kullandı.

Öte yandan İsveçli futbolcu, San Remo Müzik Festivali'nde LeBron James ile yaşadığı polemik hakkında da konuştu.

LEBRON JAMES'E CEVAP

Ibrahimovic, konuyla ilgili ''Irk ve siyaset farklı şeylerdir. Sporcular dünyayı birleştirir, siyaset onu böler. Bizim rolümüz, en iyi yaptığımız şeyi yaparak dünyayı birleştirmektir. Sporcular sporcu olmalı ve politikacılar politikacı olmalı.'' şeklinde konuştu.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

LeBron James, geçtiğimiz günlerde Ibrahimovic'e cevap olarak ''Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık gibi konularda yolunda gitmeyen her şey hakkında konuşacağım, fikirlerimi anlatacağım. Eğitimli bir şekilde konuşuyorum ve dersime iyi çalışırım. Saldırmak için yanlış kişiyim.'' demişti.

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