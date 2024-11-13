Ziyech'ten sürpriz Galatasaray kararı! Ters köşe yaptı

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Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentileri karşılayamamıştı.

Geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Hakim Ziyech için ayrılık iddiaları basında yer almıştı.

Sakatlığını atlatmasının ardından yavaş yavaş süre almaya başlayan ve sahada olduğu dakikalarda iyi bir görüntü veren Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Hakim Ziyech, devre arasında Galatasaray'dan ayrılma fikrini askıya aldı.

Haberde, Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini takip etmek istediği vurgulandı.

Yıldız futbolcunun istikrar yakalaması halinde ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giyeceği aktarıldı.