Zirveden düşen Alanyaspor'un rakibi Başakşehir!

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Saat 16.00’da başlayacak ve Mete Kalkavan’ın yöneteceği maç beIN Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.

İRFAN DÖNÜYOR

Son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik ile 8 puan kaybeden Akdeniz ekibi hem galibiyet özlemini hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Alanya’da kaleci Ufuk, Gaziantep maçında sakatlanan Babacar ve henüz hazır olmayan Ceyhun yok. Ligde16. sırada yer alan ve çıkış arayan Başakşehir’de ise Çaiçara ve Skrtel yok. Cezası biten İrfan Can ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.