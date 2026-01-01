Zirvedeki isim Okan Buruk!

Haberin Devamı

Galatasaray, son derece başarılı bir yılı geride bırakırken baş aktörlerden biri elbette teknik direktör Okan Buruk’tu... Sarı kırmızılı ekip 2023 ve 2024 mayıslarında olduğu gibi 2025’te de Süper Lig’i zirvede bitirirken bu kez Türkiye Kupası’nı da alarak ‘duble’ yaptı. Aslan, 2025- 26 sezonuna da son derece güçlü bir başlangıç yaptı ve Süper Lig’de ilk yarıyı lider bitirdi. Cim Bom’da tarih yazan ve çok sayıda rekora imza atan Okan Buruk, 2025 yılı boyunca çıktığı 37 lig karşılaşmasında 2.51 puan ortalaması tutturdu.

LiSTEDE iKiNCi VE ÜÇÜNCÜ SIRADA FENERBAHÇELi TEKNiK ADAMLAR VAR

Ulaşılması son derece güç bir başarıya imza atan deneyimli çalıştırıcı böylece Süper Lig’de 2025 yılının en yüksek puan ortalaması tutturan teknik direktörü oldu. Bu istatistik, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın önde gelen liglerindeki meslektaşlarını da geride bırakan bir başarı olarak kayıtlara geçti. Listenin ikinci sırasında ise 22 maçta 2.36 puan ortalaması tutturan Jose Mourinho bulunuyor. Portekizli çalıştırıcının halefi Domenico Tedesco ise çıktığı 14 lig maçında 2.29 puan ortalamasıyla 3. sırada yer aldı.

Haberin Devamı

2025 YILINDA OYNADIĞI 54 RESMi KARŞILAŞMADA 37 GALiBiYETi VAR

Okan Buruk’un Galatasaray’ı 2025 yılında toplamda 54 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, bu maçlarda 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, 48 kez topu ağlarında gördü. Süper Lig’de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye’de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı.

REKORLARINA YENiLERi EKLEDi

Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Buruk ayrıca lige 7’de 7 ile başlayan ilk Türk çalıştırıcı durumunda.

2025 YILI PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK TEKNiK DiREKTÖRLER





Haberin Devamı