Zirvedeki Fatih Terim'in sloganları

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 1- “Elimizden geleni yaparız, kazanamazsak Beşiktaş’ı alkışlarız” sözleri büyük etki yarattı.

2- Terim 2 sezon önce de “8 de kapanır 18’de...” dedi, geriden gelip Başakşehir’i saf dışı bıraktı.

3- Daha önce “G.Saray geri durmaz, G.Saray ‘bitti’ demeden bitmez’ sözü hafızalara kazındı.

Galatasaray’ın 6 puan gerideyken ligin final haftasına Beşiktaş ile aynı puanda girerek şampiyonluğa ortak olması bir kez daha Fatih Terim farkını ortaya koydu. Daha önce yarışta geriden gelip birçok şampiyonluk kazanan Galatasaray’da, Terim’in hafızalara kazınan sloganları, hamleleri bu tabloda etkili oldu. ‘Mayıslar bizimdir’ sloganı ile yıllar önce sarı kırmızılı camiasını şampiyonluğa kenetleyen deneyimli teknik adam, bu kez de ‘Alkış’ çıkışı ile dengeleri bozdu.

Türk Telekom’daki dev maç öncesi yaptığı açıklama her şeyi değiştirdi

Fatih Terim, derbiye 6 puanlık avantajla çıkacak olan ve Türk Telekom Stadı’nda şampiyonluk kupasını kaldırma ihtimali bulunan Beşiktaş’ın favori gösterildiği maç öncesi aslında hem takımını kenetledi hem de rakibine meydan okudu. 67 yaşındaki teknik adam, “Galatasaray elinden geleni yapar ve vazgeçmez. Biz mücadelemizi yaparız. Ancak kazanamazsak da kenara çekilir, Beşiktaş’ı alkışlarız”

dedi. Bu sözlere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Başka ne yapacaklar ki!” diyerek yanıt vermesi, sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa iyice kenetledi. Daha önce Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında Terim “8 de kapanır 18’de...” çıkışı ile hem takımına olan güvenini ortaya koymuş hem de Türk futbolunda yıllarca unutulmayacak bir çıkışa imza atmıştı.

Mayıs ayı geldi, Galatasaray bambaşka bir kimliğe büründü

Fatih Terim daha önce de “Galatasaray geri durmaz, vazgeçmez. Galatasaray ‘Bitti’ demeden bitmez’ sözleri ile damga vurmuştu. Yine ‘Finito giocare risultato importante’ (Maç oynandı ve bitti artık, önemli olan maçın sonucu), ‘Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden daha önemlidir’, ‘Yel kayadan ancak toz alır’ sözleri de oldukça konuşulmuştu.

Önce derbide Beşiktaş’ı ardından Denizli’yi mağlup eden Galatasaray, 42. haftaya ezeli rakibi ile aynı puanda girerken, bunda mayıs ayı performansı etkili oldu. Galatasaray, mayıs ayının gelişi ile adeta coştu. Sarı kırmızılı takım bu ay içerisinde oynadığı son 4 maçın 4’ünü de kazandı. Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplarken, Terim’in camiasını ve takımını kenetleyen hamleleri kusursuz işledi.

TERiM’iN KOZU MUHAMMED

Sarı kırmızılılarda sakat sakat oynamasına rağmen Denizli’de 2 gol atan Muhammed bu sezon ligde 15. maçında 8. kez ağlara havalandırdı. ilk penaltıyı kaçıran Mısırlı futbolcu hocasının isteği sonrası atışı tekrar atarken maç sonu kendisine güvenen Terim’e teşekkür etti.

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