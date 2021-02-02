Zirvede transfer çılgınlığı

Fenerbahçe’nin Mesut Özil ve İrfan Can transferiyle büyük ses getirdiği ara transfer döneminde Galatasaray Gedson ve Mohamed, Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı, Beşiktaş Cenk Tosun hamleleriyle öne çıktı.

Futbolda ara transfer dün akşam sona erdi. 5 Ocak’ta başlayan süreçte özellikle şampiyonluk mücadelesi veren ‘4 Büyükler’ önceki sezonlara oranla oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Ezeli rakipler F.Bahçe ve G.Saray zaman zaman transferde karşı karşıya gelirken, dört kulüp 18 milyon Euro’ya yakın harcama yaptı.

Yarışı F.Bahçe kazandı

F.Bahçe, dünya futbolunun en iyi 10 numaralarından biri kabul edilen Mesut Özil’i Arsenal’dan, hem de bedelsiz olarak transfer etti. Sarı lacivertliler ayrıca G.Saray ile girdikleri İrfan Can yarışından galip ayrıldı. İki ekip önceki gün geç saatlere kadar Başakşehir’le pazarlık yaparken F.Bahçe 7 milyon Euro artı 1 milyon Euro şampiyonluk bonusu ve sonraki satıştan payla mutlu sona ulaştı.

Onyekuru yeniden

G.Saray, Benfica’nın gelecek vadeden yıldızı Gedson’u 1.5 yıllığına kiralarken, uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı Mohamed’e de kavuştu. Aslan ayrıca Onyekuru’yu 3. kez kiraladı. Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzon Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas gibi üç yıldızı renklerine bağlamayı başardı. Beşiktaş ise yalnızca Cenk Tosun ve Bilal’i aldı.

Gedson için 500 bin

G.Saray yenilerin maliyetlerini borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp Gedson için Benfica’ya 500 bin Euro kiralama ücreti verecek. Oyuncu 650 bin Euro alacak. Zamalek’ten 1,5 sezonluğuna kiralanan Mohamed için net 2 milyon Euro kiralama ücreti verilecek. Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda oyuncunun bonservisini alabilecek. Mohamed’in toplam alacağı 1.1 milyon dolar. Bedelsiz gelen Yedlin toplam 1.55 milyon Euro kazanacak.

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