Zirvede pazar ateşi! Alanyaspor-Fenerbahçe | Galatasaray-Adana Demirspor

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51 puanla 2. sıradaki sarı lacivertlilerde cezalı En-Nesyri ile sakat olan Livakovic, Carlos, Djiku, Yusuf, Mert Müldür, Oosterwolde ve Becao yok.

57 puanlı lider sarı kırmızılılarda sarı kart cezalısı Muslera, Torreira, Barış Alper ve Abdülkerim ile sakatlıkları süren Jakobs ve İcardi oynamayacak.

8 EKSİKLİ KANARYA FORMDA ALANYA ÖNÜNDE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gain Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı En-Nesyri’nin yanı sıra kaleci Livakovic, Oosterwolde Becao, Diego Carlos, Djiku, Yusuf ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

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Alanyaspor’da da kaleci Ertuğrul cezalı, Buluthan sakat.

Üç kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçında Başakşehir’i 5-4, Göztepe’yi 1-0 yenen Alanya ise 28 puanla 9. sırada.

CİMBOM 3 YENİ YILDIZIYLA SAHNE ALIYOR

Trendyol Süper Lig’in 57 puanlı lideri Galatasaray, 23. hafta maçında bu akşam, son sıradaki Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ev sahibi sarı kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Jakobs ve İcardi ile sarı kart cezalısı Muslera, Torreira, Barış Alper ve Abdülkerim forma giyemeyecek.

Adana Demirspor’da sakat olan Gravillon ve Fougueu oynamayacak.

Galatasaray’da yeni transferler Morata, Carlos Cuesta ve Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda ilk kez RAMS Park’ta taraftarların önüne çıkacak.