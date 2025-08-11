Zirvede kalmanın sırrı!

Haberin Devamı

Bayern Münih’e ve Real Madrid’e transfer olduğumda, birçok kişi için bu büyük bir sürpriz olmuştu. Benim içinse bu, bir tesadüf değildi. Bu noktaya gelmem, sahada ve saha dışında yıllar boyu sürdürdüğüm başarma arzusu, disiplin ve öğrenme isteğinin bir sonucuydu. Yetenek elbette temel bir gereklilikti, fakat tek başına zirvede kalmaya yetmez.

BAŞARMA ARZUSU, DiSiPLiN VE SÜREKLi ÖĞRENME iSTEĞi

Kariyerim boyunca Oliver Kahn, Manuel Neuer, Franck Ribery, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Pepe, Cristiano Ronaldo gibi dünyanın en üst seviyesindeki futbolcularla aynı sahada oynadım.

Emin olun, bu oyuncuların ortak noktası sadece yetenek değildi.

Onların tamamında bitmeyen bir başarma arzusu, katı bir disiplin ve sürekli öğrenme isteği vardı.

İşte bu özellikler, yıllarca zirvede kalmalarının gerçek sebebiydi.

TESADÜF DEĞiL KARAKTERiNiN ESERi

Benim için de bu üç özellik, Bayern Münih ve Real Madrid kapılarını açan asıl anahtarlardı.

Elbette hayat her zaman planladığınız gibi gitmez. Kariyerimde beni yavaşlatan, hatta bazı dönemlerde durduran sakatlıklar oldu.

Bu süreçler bana şunu öğretti:

Başarı sadece sahadaki yetenek değil, zihindeki dirençtir.

Genç kardeşim, şunu bilmeni isterim:

· Yetenek seni sahaya çıkarır.

· Arzu seni mücadeleye sokar.

· Disiplin seni orada tutar.

· Öğrenme arzusu ise seni hep ileri taşır.

Bu dört unsuru bir arada tutarsan, bir gün insanlar senin başarına da “Nasıl oldu?” diye şaşırır.

Ve sen bilirsin ki o yol, bir tesadüf değil; karakterinin eseridir.