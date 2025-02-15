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Zirve yarışında Real Madrid'den sürpriz kayıp! Arda Güler...

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#İspanya La Liga#Real Madrid#Arda Güler
Zirve yarışında Real Madridden sürpriz kayıp Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 20:13

İspanya La Liga'nın 25. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu.

Karşılıklı gollere sahne olan müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 15. dakikasında Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçen eflatun - beyazlılar, 58. dakikada Ante Budimir'in penaltıdan gelen golüne engel olamayınca zirve yarışında 2 puan bıraktı.

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Öte yandan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermemesiyle maçta forma giyemedi. 

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Madrid ekibi, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Osasuna ise 7. basamağa ve 32 puana yükseldi.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Osasuna ise Celta Vigo deplasmanına konuk olacak. 

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#İspanya La Liga#Real Madrid#Arda Güler

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