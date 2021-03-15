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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final zamanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final zamanı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

 

Ziraat Türkiye Kupasında yarı final zamanı

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