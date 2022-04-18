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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

#Ziraat Türkiye Kupası#Hakem#FUTBOL
Ziraat Türkiye Kupasında yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu zorlu karşılaşmaların hakemleri de belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı ile 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'daki Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçlarının hakemleri belli oldu.

İşte Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının hakemleri;

19 Nisan Salı

Saat 20.30 | Trabzonspor - Kayserispor : Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba

Saat 20.30 | Alanyaspor - Sivasspor : Ali Şansalan

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#Ziraat Türkiye Kupası#Hakem#FUTBOL

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