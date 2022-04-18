Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçı ile 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'daki Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçlarının hakemleri belli oldu.

İşte Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının hakemleri;

19 Nisan Salı

Saat 20.30 | Trabzonspor - Kayserispor : Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba

Saat 20.30 | Alanyaspor - Sivasspor : Ali Şansalan