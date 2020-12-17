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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Geçen sezonu kupa şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor, 5. turda Adana Demirspor'a penaltılarla elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar şunlar:

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Tuzlaspor, İttifak Holding Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turunun kura çekimi yarın 14.30'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kupası'nda 12-13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak son 16 turu maçlarında VAR sistemi de kullanılacak

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