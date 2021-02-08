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GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası'nda sıra çeyrek final maçlarına geldi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda sıra çeyrek final maçlarına geldi!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda sıra çeyrek final maçlarına geldi!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

Ziraat Türkiye Kupasında sıra çeyrek final maçlarına geldi

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