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Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#TFF#Sporanasayfa
Ziraat Türkiye Kupasında program belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 17:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu.

3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak mücadelelerin programı şöyle:

3 Aralık Salı

13.00 Iğdır FK-Muşspor
13.30 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor
20.30 Samsunspor-52 Orduspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor
13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor
13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Adana 01 FK
13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK
13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928
13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor
13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol
13.30 Menemen FK-Elazığspor
13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer
13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK
15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü
18.00 Konyaspor-Kepezspor
20.30 Bursaspor-Vanspor

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5 Aralık Perşembe

13.00 Ümraniyespor-Isparta 32 Spor
13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor
15.30 Hatayspor-Osmaniyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor
20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#TFF#Sporanasayfa

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