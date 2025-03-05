Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün belli olacak.
TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak. Kupada çeyrek finaller tek maç üzerinden ve seri başı takımların sahasında oynanacak. Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşamayacak.
C Grubu’nda lider Konyaspor’un ardından ikinci olarak tur atlayan Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor’dan biriyle deplasmanda karşılaşacak.