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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura zamanı!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#TFF#Riva
Ziraat Türkiye Kupasında kura zamanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Saat 14.30’da başlayacak kura çekiminde Galatasaray, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final turunda, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor’dan biriyle deplasmanda karşılaşacak. Türkiye Kupası kura çekimi A Spor’dan naklen yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün belli olacak.

TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak. Kupada çeyrek finaller tek maç üzerinden ve seri başı takımların sahasında oynanacak. Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşamayacak.

C Grubu’nda lider Konyaspor’un ardından ikinci olarak tur atlayan Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor’dan biriyle deplasmanda karşılaşacak.

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#Türkiye Kupası#TFF#Riva

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