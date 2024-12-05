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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kura#Sporanasayfa
Ziraat Türkiye Kupasında kura heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 10:46

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kura#Sporanasayfa

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