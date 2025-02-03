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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor

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#Ziraat Türkiye Kupası#Futbol#Sporanasayfa
Ziraat Türkiye Kupasında ikinci hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta yarın oynanacak Başakşehir - Çorum FK ve Konyaspor - Eyüpspor maçlarıyla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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#Ziraat Türkiye Kupası#Futbol#Sporanasayfa

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