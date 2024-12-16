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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! İşte 5. turun fikstürü...

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#Ziraat Türkiye Kupası#Sporanasayfa#Göztepe
Ziraat Türkiye Kupasında heyecan başlıyor İşte 5. turun fikstürü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 10:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu mücadelesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

17 Aralık Salı:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)

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13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

 

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Sporanasayfa#Göztepe

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