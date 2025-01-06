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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı

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#Ziraat Türkiye Kupası#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Ziraat Türkiye Kupasında grup aşaması heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:58

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Yarın
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor
15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

D Grubu
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 Ocak Çarşamba
D Grubu
13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

C Grubu
15.30 Eyüpspor - Boluspor
20.30 Galatasaray - Başakşehir

A Grubu
18.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

9 Ocak Perşembe
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu
15.30 Çorum FK - Konyaspor

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#Ziraat Türkiye Kupası#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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