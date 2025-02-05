Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Erzurumspor! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Kupada bu sezon oynanan grup aşamasında sarı-lacivertliler, ilk hafta konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Erzurum ekibini de yenerek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mavi-beyazlılar ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %10’u karşılaşmanın 2.5 üstü gole sahne olmasını bekliyor.
MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU
Kupada Jose Mourinho'dan geniş çaplı bir rotasyon bekliyorum. 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor açısından ise bu maç, vitrin karşılaşması olarak görülebilir. Yine de çok ciddi bir kalite farkı var iki takım arasında ve Sarı-Lacivertliler'in kendi evinde sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. İkinci yarıda daha gollü bir bölüm izleriz kanaatindeyim.
KUPADA İLK RANDEVU
İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.
ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2'lik skorla geçti. Bir sonraki turda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, adını gruplara yazdırdı. Grupta son maçını evinde İstanbulspor'a karşı oynayacak.
1. LİG'DE 3. SIRADA
Hakan Kutlu'nun öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veriyor. Ligde 22 maça çıkan Erzurumspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 37 puan topladı. Mavi-beyazlılar, son maçında lider Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.