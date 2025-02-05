Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin konuğu Erzurumspor! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Kupada bu sezon oynanan grup aşamasında sarı-lacivertliler, ilk hafta konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Erzurum ekibini de yenerek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mavi-beyazlılar ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında tarihte oynanan 4 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 1 tanesi ise berabere bitti.

Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta mağlup olmadı.

Fenerbahçe'nin oynadığı son 6 maçın 5'i 3.5 üstü gole sahne oldu.

Erzurumspor FK'nın oynadığı son 10 maçın 8'i 2.5 alt skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %10’u karşılaşmanın 2.5 üstü gole sahne olmasını bekliyor.

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MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Kupada Jose Mourinho'dan geniş çaplı bir rotasyon bekliyorum. 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor açısından ise bu maç, vitrin karşılaşması olarak görülebilir. Yine de çok ciddi bir kalite farkı var iki takım arasında ve Sarı-Lacivertliler'in kendi evinde sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. İkinci yarıda daha gollü bir bölüm izleriz kanaatindeyim.

KUPADA İLK RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.

ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2'lik skorla geçti. Bir sonraki turda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, adını gruplara yazdırdı. Grupta son maçını evinde İstanbulspor'a karşı oynayacak.

1. LİG'DE 3. SIRADA

Hakan Kutlu'nun öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veriyor. Ligde 22 maça çıkan Erzurumspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 37 puan topladı. Mavi-beyazlılar, son maçında lider Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.