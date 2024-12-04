Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan! Erzurum'da 5 gollü düello...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 15 maçla devam edildi.
Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Fethiyespor: 4-1
Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0
1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK: 3-1
Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 1-0
Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0
Çorluspor 1947-Manisa FK: 4-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1
Menemen FK-Çimentaş Elazığspor: 3-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer: 3-0
İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1
Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2