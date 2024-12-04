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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan! Erzurum'da 5 gollü düello...

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#Ziraat Türkiye Kupası#Erzurumspor FK#Ayvalıkgücü Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupasında dev heyecan Erzurumda 5 gollü düello...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:30

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 15 müsabaka oynandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 15 maçla devam edildi.

Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Fethiyespor: 4-1

Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0

1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK: 3-1

Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 1-0

Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0

Çorluspor 1947-Manisa FK: 4-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1

Menemen FK-Çimentaş Elazığspor: 3-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer: 3-0

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İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1

Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2

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#Ziraat Türkiye Kupası#Erzurumspor FK#Ayvalıkgücü Belediyespor

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